Liga Mistrzów. Juergen Klopp: Tylko Bayern i Barcelona mogą czuć się faworytami

Jeden z ćwierćfinałów tegorocznej edycji Ligi Mistrzów będzie sprawą wyłącznie angielską. Losowanie legendy ukraińskiej piłki Andrija Szewczenki zetknęło ze sobą Liverpool i Manchester City. - Takie losowanie to chyba spełnienie marzeń dla kibiców Manchesteru United - powiedział menedżer LFC Juergen Klopp.

- Mnie to kompletnie nie przeszkadza. W takich losowaniach bardzo często trafiasz na swoich sąsiadów. Raz z nami wygrali, raz przegrali. To na pewno nie sprawia, że jesteśmy dla nich wymarzonym rywalem. Takie losowanie to z pewnością idealne zestawienie dla fanów Manchesteru United - mówił z uśmiechem na twarzy Juergen Klopp, szkoleniowiec Liverpoolu.

"The Reds" zagrali już Manchesterem City oba spotkania w Premier League. Na Etihad przegrali aż 0-5, głównie za sprawą czerwonej kartki dla napastnika LFC Sadio Mane. Goście z Liverpoolu musieli grać w dziesiątkę przez większość spotkania.

Liverpool zrewanżował się "Obywatelom" na Anfield. Piłkarze z miasta Bealtesów wygrali z City 4-3, a prowadzili w tym spotkaniu nawet 4-1. To była pierwsza, jak dotąd jedyna, przegrana zespołu Pepa Guardioli w lidze.

Po 30. kolejkach Manchester City jest liderem Premier League. Z dorobkiem 81 punktów ma aż 21 punktów przewagi nad czwartym Liverpoolem.

- To tylko dwumecz, ale zdaję sobie sprawę, że nie jesteśmy faworytami. Prawda jest jednak taka, że na etapie ćwierćfinału faworyci nie istnieją. Może Bayern i Barcelona, ale dzięki Bogu w piłce nic nie jest przesądzone na starcie - tłumaczył niemiecki szkoleniowiec.

