Liga Mistrzów. Juventus - Manchester United. Wraca stary, dobry znajomy

- Mam z nim bardzo dobry kontakt i uważam za przyjaciela. Jego powrót będzie wielkim wydarzeniem dla nas wszystkich - tak Leonardo Bonucci zapowiedział przybycie do Turynu na mecz Ligi Mistrzów Paula Pogby, byłego lidera środka pola Juventusu, dziś nie do końca spełniającego się w Manchesterze United.

Mistrz świata znajdzie się w środowy wieczór w miejscu, w którym z utalentowanego, acz trochę zagubionego młodzieńca wyrósł na gwiazdę światowego formatu. Do Turynu zawitał w 2012 roku, tuż po tym, jak upłynął jego kontrakt z… Manchesterem United. Cztery lata później Pogba obrał drogę odwrotną, ale wówczas na Old Tafford trafił już jako najdroższy piłkarz globu. Oczekiwania kibiców i ekspertów były ogromne.

25-latek wciąż tym oczekiwaniom nie sprostał, w obecnym klubie nie potrafi się odnaleźć w defensywnym systemie preferowanym przez Jose Mourinho, więc 90 minut na boisku Allianz Stadium może mu przypomnieć miłe i pełne sukcesów chwile. W Turynie nie tylko dobrze czuł się na murawie, ale także poza nią, gdzie cieszył się bardzo dobrymi relacjami z wieloma zawodnikami Juventusu. W tym właśnie z Bonuccim.

- To mój stary, dobry kumpel. Jesteśmy piłkarzami, ale jesteśmy też ludźmi, razem dorastaliśmy, znamy się więc dobrze i bardzo lubimy. Spotkaliśmy się już i Paul powiedział mi, że przybycie na stadion, który był niegdyś jego stadionem, będzie miało w sobie ogromny pokład emocjonalny - zdradził włoski stoper, cytowany przez Sky Sports.



- Super, że tak wielcy piłkarze przyjeżdżają do Juventusu. Niezależnie od tego, czy grać z nami, czy przeciwko nam. Mówiłem tak już o wielu zawodnikach, mówię też o Paulu. Sam miałem okazję powrócić do Turynu z innego klubu, ale co zrobi Paul to już tylko jego decyzja. Nie moja - mówił Bonucci, mający za sobą roczny pobyt w Milanie. Czy posłużył się własną historią, by zasiać kolejne ziarno niepewności w głowie Pogby?



Francuz był wielokrotnie łączony z ponowną grą w stolicy Piemontu i niewykluczone, że po kolejnym sezonie kłótni z Mourinho już nie wytrzyma, a jego historia znów zatoczy koło.

