Liga Mistrzów. Kibice Romy marzą o finale w Kijowie i przeciążają serwery

Kto chciał w środowy poranek poprawić sobie humor kupnem biletu na rewanżowy mecz 1/2 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Romą i Liverpoolem mógł mieć spore problemy. Chętnych na zakup wejściówki było tylu, że strona została przeciążona. Bilety na starcie na Stadio Olimpico (2 maja) rozejdą się jedno popołudnie.

Liverpool i AS Roma to na pewno nie są drużyny, które były typowane do finału Ligi Mistrzów w Kijowie (mecz 26 maja). A tymczasem jedna z tych ekip na pewno zmierzy się ze zwycięzcą drugiego dwumeczu, który już został okrzyknięty przedwczesnym finałem. Mowa oczywiście o rywalizacji Bayernu Monachium z Realem Madryt.

Sprzedaż biletów na mecz AS Roma – Liverpool FC ruszyła w środę (18 kwietnia) rano. Wirtualne kolejki do biletów stały się tak długie, że na kupno biletu trzeba czekać po kilka godzin, a i tak nie można być pewnym, że system dopuści Cię do zakupu. Nawet mimo tych problemów, bilety na spotkanie powinny zostać wyprzedane w jeden dzień.

Bilet można również kupić osobiście, a kolejki po szansę obejrzenia starcia Włochów z Anglikami zaczęłysię już w poniedziałek wieczorem - 40 godzin przed otwarciem kas. Na razie pewni swego mogąbyć kibice, którzy mają karnet na ligowe spotkania rzymian. „Karnetowcy” kupili w przedsprzedaży już 23 tysiące biletów. Właśnie dziś do otwartej sprzedaży weszło następne 35 tysięcy, poinformowała „La Repubblica”.

Bój o wejście do finału Champions League będzie zarazem rekordem frekwencji na Stadio Olimpico w tym sezonie. Historyczny mecz z Barceloną (Roma wygrała aż 3-0 i odrobiła straty z pierwszego spotkania, gdzie przegrała 1-4) obejrzało 58 tysięcy widzów, ten wynik ma zostać przebity już 2 maja. Klub na meczu z „Blaugraną” zarobił 3,7 mln euro. Rzymianie szacują, że spotkanie z Liverpoolem przyniesie im cztery miliony euro zysku.

