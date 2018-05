Liga Mistrzów. Klopp: Czasem trzeba trochę pocierpieć

Liverpool po jedenastu latach przerwy znowu zagra o trofeum Ligi Mistrzów. Po szalonym dwumeczu "The Reds" wyeliminowali Romę. Anglicy przegrali z rzymianami rewanż 2-4, ale to oni zagrają w Kijowie z Realem Madryt. - Nie zawsze możemy grać miły futbol, czasem trzeba pocierpieć - mówił po spotkaniu Juergen Klopp, menedżer LFC

Gdy Georginio Wijnaldum w 25. minucie dawał Liverpoolowi kolejne prowadzenie w Rzymie, wydawało się, że Anglicy znowu rozprawią się z Romą w sposób lekki, łatwy i przyjemny (przed tygodniem w Liverpoolu wygrali 5-2). "Giallorossi" podnieśli jednak rękawicę i ostatecznie w godny sposób pożegnali się z Ligą Mistrzów. Wygrali z Liverpoolem 4-2, a gdyby sędzia Damir Skomina widział więcej, mogliby walczyć o awans.

- Nie możesz zaplanować udziału w finale Ligi Mistrzów, jeśli nie jesteś Realem Madryt, Barceloną lub Bayernem Monachium. To dla nich bardziej normalna sprawa niż dla nas. My musieliśmy grać w kwalifikacjach, przejść Hoffenheim. Ale wiedziałem, że te rozgrywki są dla nas, że tutaj pasujemy. Wciąż pracujemy na sukces. To niemożliwe, by mój zespół grał ciągle piękny futbol i przechodził łatwo kolejnych rywali. Czasem musimy trochę pocierpieć - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Juergen Klopp, menedżer Liverpoolu.

Niemiecki szkoleniowiec pracuje na Anfield od października 2015 r. Z Liverpoolem dotarł już do trzeciego finału. W lutym 2016 r. przegrał z Manchesterem City finał Pucharu Ligi, ale dopiero po serii rzutów karnych. Kilka miesięcy później "The Reds" przegrali w Bazylei finał Ligi Europy z Sewillą (1-3).

- Graliśmy w finale Pucharu Ligi i go nie wygraliśmy. Ludzie mijali mnie na ulicy i dziękowali, że dotarliśmy do finału. Potem znaleźliśmy się w finale Ligi Europy, ale przecież my nie powiesimy sobie nigdzie tych srebrnych medali. To szkoda, ale też znak, że mamy jeszcze coś do zrobienia. Dojście do finału jest miłe, ale wygranie go jest lepsze. Robiłem to kilka razy, będziemy gotowi na Kijów - dodał Klopp.

Klub z Anfield ostatni raz w finale Ligi Mistrzów grał w 2007 r. Liverpool przegrał w Atenach z Milanem 1-2. Piłkarze Realu Madryt to ostatnio stali bywalcy finałów Champions League. 26 maja w Kijowie "Królewscy" staną przed szansą wygrania tych rozgrywek po raz trzeci z rzędu.

- Nikt nie ma większego doświadczenia w tej zabawie od Realu Madryt. Większość obecnego składu Realu grało w tych wszystkich finałach w ostatnich latach. Nie mamy takich doświadczeń, ale lepiej wyobraźcie sobie w jakim gazie będziemy w Kijowie. Przed nami jednak jeszcze dwa „półfinały” w Premier League. Potem będziemy mieć dwa tygodnie na przygotowania do finału i wykorzystamy je dobrze – skomentował Klopp.

Skb

