Liga Mistrzów. Klopp zrobił Fabinho prezent na urodziny

W środę w 3. kolejce Ligi Mistrzów Liverpool wygrał u siebie z Crveną Zvezdą 4-0 (2-0). Jednym z bohaterów wieczoru był Fabinho, który dzień wcześniej świętował 25. urodziny. Z tego powodu menedżer "The Reds" zrobił mu wyjątkowy prezent.

25-letni Brazylijczyk trafił na Anfield w letnim okienku transferowym. Liveprool zapłacił za niego AS Monaco aż 50 mln euro, a do tej pory pomocnik zdążył rozegrać tylko jedno spotkanie w barwach "The Reds".

W środę Fabinho zaliczył drugi występ i być może wreszcie zacznie się spłacać, bo za występ przeciwko Serbom zebrał znakomite recenzje.

- Był bardzo dobry. Bardzo, bardzo dobry - komplementował Brazylijczyka na pomeczowej konferencji prasowej Juergen Klopp.

- Prezentem na jego urodziny nie było to, że wyszedł w pierwszym składzie, ale że zagraliśmy w jego ulubionym systemie z dwoma defensywnymi pomocnikami - opowiadał niemiecki menedżer Liveproolu. - Grał bardzo dobrze, a to był jego pierwszy mecz od jakiegoś czasu i drugi od początku. Ludzie mogli być pod wrażeniem tego, co zobaczyli - rozpływał się w zachwytach nad pomocnikiem Liverpoolu.

Z sześcioma punktami w trzech meczach "The Reds" prowadzą w grupie C Ligi Mistrzów.