Liga Mistrzów. Która bramka lepsza? Bale’a czy Zidane’a?

Gol walijskiego pomocnika z drugiej połowy sobotniego finału Ligi Mistrzów przejdzie do historii. Gareth Bale z Realu Madryt pokonał Lorisa Kariusa z Liverpoolu strzałem przewrotką prawie z wysokości pola karnego. Od razu pojawiły się porównania z bramką Zinedine’a Zidane’a z decydującego meczu o Puchar Europy z 2002 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt - Liverpool FC 3-1. Radość fanów "Królewskich". Wideo © 2018 Associated Press

Bale zaczął mecz na ławce rezerwowych. Pojawił się na murawie w drugiej części. Chwilę po wejściu na plac gry strzelił fenomenalnego gola.

Reklama

16 lat temu w finale LM niesamowitą bramkę zdobył także Zidane. Obecny trenera Bale’a w Realu był wtedy zawodnikiem „Królewskich”, a jego drużyna o tytuł walczyła z Bayerem Leverkusen. Ówczesny pomocnik madryckiego zespołu popisał się wspaniałym kopnięciem wolejem.

Wydaje się, że trafienie Bale’a z 26 maja 2018 roku było jednak o wiele trudniejsze do wykonania. Reprezentant Walii stał praktycznie tyłem do bramki. Po podaniu Marcelo, strzelił przewrotką lewą nogą. Trener Zidane przy linii bocznej praktycznie oszalał z radości.

Gol Francuza z 2002 roku przed oczami mają chyba wszyscy kibice piłki nożnej. To ta bramka uważana była za najładniejszą w historii finałów Ligi Mistrzów.

- To nie jest to samo. To po prostu ostatni gol, którego byliśmy świadkami. Bramka Garetha była wspaniała i mu gratuluję – powiedział dość enigmatycznie Zidane.

- Bramka z przewrotki? Bez wątpienia była moją najlepszą w karierze. Cieszę się, że odegrałem ważna rolę w tym spotkaniu. Strzelenie takiego gola to dla mnie spełnienie marzeń. W przeszłości wiele razy próbowałem tak kopnąć, ale mi się nie udawało – dodawał Bale.

Walijski skrzydłowy strzelił potem jeszcze jednego gola. Real ostatecznie pokonał Liverpool 3-1 i zdobył Puchar Europy po raz trzeci z rzędu.



Zdjęcie Gareth Bale strzela gola przewrotką w finale Ligi Mistrzów z Liverpoolem / PAP/EPA