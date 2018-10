Liga Mistrzów. Lewandowski w najlepszej dziesiątce strzelców

Bayern wygrał drugi kolejny mecz, oddalając widmo poważniejszego kryzysu, a mecz w Atenach przeciwko AEK na pewno zostanie zapamiętany przez Roberta Lewandowskiego. Polak nie tylko przypieczętował zwycięstwo swojej drużyny, zdobywając bramkę na 2-0, ale również przebojem wdarł się na czołowej „dziesiątki” najlepszych strzelców Ligi Mistrzów.

Dotychczas zajmował to miejsce ex aequo, wspólnie z Eusebio oraz z Filippo Inzaghim, teraz jest już pełnoprawnym członkiem czołowej "10". Co więcej, z szansami na kolejne wyczyny.

Aktualnie Lewandowski ma bowiem na koncie 47 goli, a do znajdujących się przed nim zawodników ma bardzo niewiele; do Szewczenki i Ibrahimovicia - zaledwie jedną bramkę, do Di Stefano - dwie, a do Henry’ego - trzy. To oznacza, że przy sprzyjających wiatrach może przesunąć się na szóstą pozycję nawet po meczach grupowych tegorocznej Ligi Mistrzów.

Najlepsi strzelcy w historii Pucharu/Ligi Mistrzów

1. Cristiano Ronaldo: 120 goli

2. Leo Messi: 103 gole

3. Raul: 71 goli

4. Karim Benzema: 57 goli

5. Ruud van Nistelrooy: 56 goli

6. Thierry Henry: 50 goli

7. Alfredo Di Stefano: 49 goli

8. Andrij Szewczenko: 48 goli

. Zlatan Ibrahimović: 48 goli

10. Robert Lewandowski: 47 goli

Zdjęcie Robert Lewandowski cieszy się z gola w Lidze Mistrzów / © 2018 Associated Press