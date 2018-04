Liga Mistrzów. Liverpool nie zamierza czekać na Romę

W środę w Rzymie rewanżowe spotkanie Liverpoolu z AS Roma w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu angielska drużyna odniosła wysokie zwycięstwo 5-2 i jest faworytem w tej parze. Ale pomimo wysokiej zaliczki "The Reds" nie zamierzają grać zachowawczo na Stadio Olimpico - zapowiada obrońca Liverpoolu Joe Gomez.

Liverpool zaprezentował w miniony wtorek zachwycający, szybki, ofensywny futbol. Do zwycięstwa "The Reds" prowadził były piłkarz Romy Mohamed Salah, spisujący się w tym sezonie rewelacyjnie. Egipcjanin strzelił dwa gole i miał tyle samo asyst, co walnie przyczyniło się do wysokiej wygranej.

Ale Liverpool nie zamierza w rewanżu bronić zaliczki. Roma taką samą liczbę goli odrobiła w poprzedniej rundzie, w której przegrała na Camp Nou z FC Barcelona 1-4, ale u siebie wygrała nieoczekiwanie 3-0.

- Pokazaliśmy już w tym sezonie, że naszą najlepszą formą obrony jest atak - stwierdził obrońca Joe Gomez. - Znów to zrobimy i wyjedziemy na mecz z takim nastawieniem. Oczywiście będziemy sobie zdawać sprawę z ich mocnych stron. Dwa gole, które nam strzelili sprawią, że będziemy się mieć na baczności - mówił.

- Nie sądzę, aby było nas stać na to, by tam pojechać, żeby tylko się bronić cały mecz. Bylibyśmy poddani ciągłej presji i wydaje mi się, że to nie jest nasz styl. Nie sądzę, byśmy mieli taki cel. Chcemy tam strzelić gole - podkreślił.

Trafianie do bramki na terenie Romy w Lidze Mistrzów nie należy jednak do łatwego zadania. Jak na razie drużyna prowadzona przez Eusebio Di Francesco nie straciła w tym sezonie gola u siebie w tych rozgrywkach.

- Ten fakt daje im więcej pewności siebie, a dla nas to ostrzeżenie. Oni myślą, że nie stracą u siebie, więc to my musimy pójść do przodu i pokazać się znów z dobrej strony - ocenił Joe Gomez.

