Liga Mistrzów. Liverpool powrócił na szczyt z pomocą... Nainggolana

Jedenaście lat Liverpool czekał na kolejny finał Ligi Mistrzów. W środę zespół Juergena Kloppa przegrał w Rzymie z AS Romą 2-4, ale zaliczka z pierwszego spotkania wystarczyła do awansu. Jakie były najważniejsze momenty tego szalonego meczu?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mohamed Salah. Ojciec sukcesu Liverpoolu jest jeden. Wideo Eurosport

Nainggolan fundatorem finału

Środowy mecz z Liverpoolem był bez wątpienia jednym z najgorszych w karierze Radji Nainggolana. Przez niemal całe spotkanie Belg był niewidoczny i niczym się nie wyróżnił. Niczym pozytywnym. Środkowy pomocnik Romy w 9. minucie praktycznie podarował awans ekipie ”The Reds”. Właśnie wtedy ”popisał” się absolutnie niezrozumiałym i absurdalnym zagraniem w kierunku środkowych obrońców, co od razu wykorzystał Roberto Firmino, który przejął piłkę i dograł do Sadio Mane, a ten dopełnił formalności precyzyjnym strzałem. Siedzący na trybunach legendarny Francesco Totti nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Nic dziwnego. Pod koniec meczu Belg próbował się zrehabilitować, ale nawet dwa strzelone gole nie są w stanie zapewnić mu pozytywnej oceny.

Reklama

Pech Milnera

James Milner to pracuś, jakich mało. Anglik w każdym spotkaniu daje z siebie wszystko i nawet gdy ma gorszy dzień, nikt nie może mu odmówić zaangażowania. Nie inaczej było w środę na Stadio Olimpico. Środkowy pomocnik ”The Reds” biegał, walczył, przejmował piłkę i rozgrywał. Kompletne przeciwieństwo bezproduktywnego Nainggolana. Tylko w pierwszej połowie przebiegł aż 6,7 km. Miał jednak pecha. W 15. minucie Dejan Lovren chciał wybić futbolówkę z własnego pola karnego, ale ta niefortunnie odbiła się od głowy Milnera i wpadła do bramki. Bez wątpienia Anglik zasłużył na gola, ale na pewno nie marzył o takim trafieniu.

Salah pokryty, ale co z tego?

W pierwszym spotkaniu z Romą Mohamed Salah był prawdziwą zmorą rywali. Nie dość, że strzelił dwa gole to na dodatek dołożył dwie asysty, a jego zespół wygrał aż 5-2. Przed rewanżem głównym zadaniem rzymian było zatrzymanie siejącego popłoch skrzydłowego. Udało się. Na Stadio Olimpico Egipcjanin za dużo nie pograł – nieustannie towarzyszył mu przynajmniej jeden z defensorów. Problem w tym, że w Liverpoolu grają jeszcze Roberto Firmino i Sadio Mane. Pierwszy zanotował asystę, a drugi trafił do bramki i tym samym już w 9. minucie pogrzebał szanse Romy na awans. Wracając do Salaha – w drugiej połowie nie miał wielu kontaktów z piłką, ale było to spowodowane bardziej taktyką ”The Reds”, którzy cofnęli się i skoncentrowali na defensywie.

Ewidentny karny, którego nie było

W 52. minucie Roma remisowała 2-2 po trafieniu Edina Dżeko. W tym momencie, by doprowadzić do dogrywki gospodarze musieli strzelić jeszcze trzy gole. Wprawdzie wątpliwe, by ta sztuka udała się podopiecznym Eusebio Di Francesco, ale być może zwiększyliby swoje szanse, gdyby nie błędna decyzja Damira Skominy. W 63. minucie Słoweniec miał obowiązek podyktować rzut karny za ewidentne zagranie ręką Trenta Alexandra-Arnolda. Tak się jednak nie stało. Doprawdy trudno zrozumieć, dlaczego arbiter nie przyznał jedenastki gospodarzom. Skomina postanowił się zrehabilitować w 93. minucie za zagranie ręką Ragnara Klavana – problem w tym, że Estończyk trzymał rękę blisko ciała i tym razem sędzia miał zdecydowanie mniej argumentów przemawiających za rzutem karnym. Koniec końców, Nainggolan trafił do bramki, ale zabrakło czasu na sprawienie kolejnej sensacji.

Twierdza odczarowana

W obecnej edycji Ligi Mistrzów AS Roma nie straciła gola na Stadio Olimpico. W środę ”twierdza” została odczarowana przez piłkarzy Liverpoolu – Sadio Mane i Georginio Wijnalduma. To również pokazuje, że ”The Reds” dysponują niesamowitą siłą ognia. Defensorzy Realu Madryt muszą mieć się na baczności.

Półfinałowy rekord

Dwumecz Romy z Liverpoolem był niezwykle efektowny i efektywny. Nie brakowało pięknych akcji i przede wszystkim goli. Łącznie padło aż trzynaście bramek – to rekord Champions League na etapie półfinału.

Powrót po latach

Po raz ostatni Liverpool zagrał w finale Ligi Mistrzów w 2007 roku. Wówczas zespół prowadzony przez Rafaela Beniteza przegrał 1-2 z AC Milan. 26 maja na Stadionie Olimpijskim w Kijowe "The Reds" po raz drugi zmierzą się w finale Champions League z "Królewskimi". W 1981 roku Liverpool wygrał finał Pucharu Europy 1-0 po golu Alana Kennedy'ego.

po