Liga Mistrzów: Luciano Spalletti pęka z dumy i chwali piłkarzy

Po słabym początku sezonu w Serie A Inter odrodził się w Lidze Mistrzów. Na inaugurację tych prestiżowych rozgrywek pokonał u siebie Tottenham 2-1, strzelając decydującego gola w doliczonym czasie gry. Trener Luciano Spalletti jest dumny, że jego drużyna tak pięknie walczyła w Champions League.

Start ligi włoskiej w wykonaniu Interu jest totalną klapą. Po czterech kolejkach drużyna ze stolicy włoskiej mody zajmuje dopiero 14. miejsce w lidze, zgromadziła zaledwie 4 punkty i wygrała tylko jedno spotkanie. Do prowadzącego Juventusu traci już 8 punktów, a przecież w opinii niektórych ekspertów miała zagrozić „Starej Damie” w walce o tytuł.

Podopieczni Luciano Spallettiego zaprezentowali się za to znakomicie na inaugurację Ligi Mistrzów. Pokonali mocny Tottenham, a gola na 2-1 strzelili w doliczonym czasie gry. Zdaniem włoskiej prasy graczem meczu Mauro Icardi.

Trener nie może zachwalić się piłkarzy. - Drużyna wróciła do Champions League po sześciu latach przerwy. I to w wielkim stylu. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w tej przygodzie. Dla mnie jako trenera to znakomite doświadczenie. Mamy trudną grupę, dobrze ją zaczęliśmy i pokazaliśmy, że mamy wielkie szanse, aby z niej wyjść - powiedział Spalletti.

Oprócz Interu i Tottenhamu w grupie B grają jeszcze Barcelona oraz PSV Eindhoven.