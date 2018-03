Liga Mistrzów: Manchester City - FC Basel 1-2. Ekipa Guardioli awansowała do 1/4 finału

Pewnie prowadzący w tabeli Premier League Manchester City wygrał pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z FC Basel 4-0. Z tego powodu w rewanżu Josep Guardiola wystawił kilku rezerwowych, a jego podopieczni zwłaszcza w drugiej połowie przestali grać na pełnych obrotach. W efekcie klub z Bazylei wygrał na Etihad 2-1 i w dobrym stylu pożegnał się z rozgrywkami.

Manchester City w pierwszym meczu zwyciężył 4-0 i był pewny awansu. Jedynie pytanie, które mogło nurtować kibiców dotyczyło nastawienia zespołu z Etihad – czy podopieczni Josepa Guardioli podejdą do spotkania z równie małym zaangażowaniem co Liverpool? We wtorek ”The Reds” tylko zremisowali u siebie z FC Porto 0-0, a menedżer Juergen Klopp był nieco rozczarowany postawą swoich piłkarzy. Obawy mogły być tym większe, że Guardiola w pierwszym składzie wystawił kilku rezerwowych, jak Yaya Toure, Ołeksandr Zinczenko czy zaledwie 17-letni Philip Foden.

Jednak piłkarze City starali się bardziej od zawodników z Anfield. Co więcej, już w 8. minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy Leroy Sane podał do nieobstawionego Bernardo Silvy, a ten dograł idealnie po ziemi do Gabriela Jesusa, który z kilku metrów trafił do bramki.

Zresztą w pierwszej połowie piłkarze Guardioli mogli i powinni zdobyć przynajmniej jeszcze dwa gole, ale raz w znakomitej sytuacji spudłował Ilkay Guendogan, a później świetną interwencją popisał się bramkarz Tomas Vaclik.

Goście nie przyjechali do Anglii, by tylko się bronić. Doskonale zdawali sobie sprawę, że kwestia awansu jest już przesądzona, ale dostali okazję, by pożegnać się z rozgrywkami w dobrym stylu. W efekcie w 17. minucie doprowadzili do wyrównania, a autorem gola był Mohamed Elyounoussi, który wykorzystał podanie Blasa Riverosa i oddał pewny strzał.



Niestety w drugiej połowie ”The Citizens” zaczęli grać, niczym w sparingu, a jeśli ktoś zasłużył na brawa, to przede wszystkim przyjezdni. Piłkarze z Bazylei zaczęli grać odważniej, przeprowadzili kilka groźnych akcji i zupełnie nie przypominali zespołu z pierwszego spotkania – pogubionego w defensywie i niepewnego w ataku.

W końcu drużyna Raphaela Wicky’ego zrobiła, co do niej należało – wykorzystała niezdecydowanie gospodarzy i zdobyła drugą bramkę. Tym razem Elyounoussi utrzymał się przy piłce i wyprzedził Yayę Tourego, a następnie podał do wbiegającego w pole karne Michaela Langa, który huknął pod poprzeczkę pokonując Claudia Bravo.

Do końca meczu wynik nie uległ zmianie, ale Guardiola nie wyglądał na zmartwionego. Zadanie zostało wykonane już w pierwszym spotkaniu. Teraz jego zespół spokojnie może skoncentrować się na dalszej walce o mistrzostwo Anglii.

Manchester City - FC Basel 1-2 (1-1)

Bramki:



1-0 Gabriel Jesus (8.)

1-1 Mohamed Elyounoussi (17.)

1-2 Michael Lang (71.).



Sędzia: Pavel Kralovec (Czechy).

Pierwszy mecz - 4-0; awans - Manchester City.

