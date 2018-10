Liga Mistrzów. Mandżukić nie zagra z Manchesterem United

Juventus Turyn we wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Manchesterem United będzie sobie musiał radzić bez kontuzjowanego Mario Mandżukicia. To spore osłabienie ”Starej Damy”, albowiem Chorwat w obecnym sezonie należał zdecydowanie do najlepszych piłkarzy zespołu prowadzonego przez Massimiliano Allegriego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gol i asysta Zlatana Ibrahimovica. Wideo Eurosport

Po dwóch rozegranych spotkaniach Ligi Mistrzów Juventus ma komplet punktów i prowadzi w Grupie H. We wtorek ”Bianconerich” czeka prawdopodobnie najpoważniejszy test w fazie grupowej – wyjazdowe spotkanie z Manchesterem United.

Reklama

Co zrozumiałe media patrzą na ten mecz pod kątem powrotu Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Jednak dla szkoleniowca Juventusu Massimiliano Allegriego najważniejszą informacją jest, że nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanego Mario Mandżukicia.

Jak poinformował serwis Calciomercato Chorwat doznał kontuzji stawu skokowego podczas poniedziałkowego treningu i przedwcześnie zakończył zajęcia. Wszystko wskazuje na to, że napastnik będzie pauzował przez dwa – trzy tygodnie.

Tym samym Mandżukić dołączył do pomocników Samiego Khediry i Emre Cana oraz obrońcy Leonardo Bonucciego. Wszyscy wymienieni nie wystąpią na Old Trafford.

W obecnym sezonie Mandżukić rozegrał dziesięć spotkań, w których strzelił 4 gole i zanotował 2 asysty.

po