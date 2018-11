Liga Mistrzów: Napoli - PSG. Ancelotti nie ma złudzeń przed starciem z paryżanami

Duże wyzwanie czeka we wtorek piłkarzy SSC Napoli. Podopieczni Carla Ancelottiego podejmą na stadionie San Paolo ekipę Paris Saint-Germain. – Musimy po prostu zagrać perfekcyjnie, aby ich pokonać – mówi włoski trener, który w przeszłości pracował w zespole z Parc des Princes.

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Napoli - PSG

W pierwszym spotkaniu tych występujących w grupie C zespołów było 2-2. Goście dwukrotnie niespodziewanie prowadzili. Zwycięstwo stracili w doliczonym czasie gry. Gola dla paryżan strzelił Angel Di Maria.



Po trzech kolejkach Napoli ma pięć punktów i jest drugie w tabeli. PSG zajmuje trzecią lokatę z dorobkiem tylko trzech oczek. Prowadzi Liverpool.

- Musimy teraz zagrać lepiej niż w Paryżu. Nie mieliśmy wtedy pełnej przewagi i dlatego nie wygraliśmy. To, co się stało wtedy, nie może się powtórzyć we wtorek. Wyniki nie są przypadkowe. Aby zwyciężyć, potrzebujemy perfekcyjnego występu – powiedział niespełna 60-letni Ancelotti.

- Mamy do nich wiele szacunku. Są świetną drużyną i każdy o tym wie. Mamy jednak sporo pewności siebie po tamtym spotkaniu na Parc des Princes – dodawał trener, który pracował w PSG w latach 2011-2013. – Ich celem jest wygranie Ligi Mistrzów. Myślę, że w tym sezonie mają na to o wiele większe szanse niż wcześniej. My jednak nie zamierzamy się poddawać, a to, że jesteśmy wiceliderami grupy pokazuje, że wykonujemy naszą robotę prawidłowo.

W zespole z Paryża prawdopodobnie nie będzie mógł wystąpić Edinson Cavani. Urugwajczyk ma problem ze ścięgnem w udzie.

Początek spotkania Napoli – PSG we wtorek o godzinie 21.

Liga Mistrzów: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy