Liga Mistrzów. Nawet Kahnowi brak słów na błędy Kariusa

Jest człowiekiem takim, jakim był piłkarzem, słynie więc z ostrych i bardzo wyrazistych opinii, lecz tym razem i jemu zabrakło słów. - Kompletnie nie wiem, co powiedzieć. Takie historie mogą zniszczyć karierę - w ten sposób Olivier Kahn skomentował wpadki Lorisa Kariusa w sobotnim finale Ligi Mistrzów, które kosztowały Liverpool porażkę 1-3 z Realem Madryt.

Wielki przed laty golkiper jest obecnie ekspertem stacji ZDF i na jej antenie miał okazję podzielić się zdaniem dotyczącym tego, co nawyprawiał jego rodak. A nawyprawiał naprawdę sporo. Przy golu na 1-0 dla Realu z sobie tylko znanych przyczyn wyrzucił piłkę pod nogi Karima Benzemy, a stojącemu na skraju pola karnego Francuzowi nie zostało nic, tylko spokojnie odkopnąć ją w kierunku bramki. Popis nieudolności Karius powtórzył przy golu na 3-1, gdy chciał sparować lecący wprost w niego strzał Garetha Bale’a, a zrobił to w tak niefortunny sposób, że niegroźną piłkę wbił do własnej bramki. - Nie mam pojęcia, co teraz powiedzieć. Jeszcze czegoś takiego w finałach Ligi Mistrzów nie widziałem - 86-krotny reprezentant „Die Mannschaft” nie mógł wyjść z podziwu.

Później Kahn starał się już wesprzeć młodszego kolegę po fachu i nakreślić drogę, którą ten powinien pójść. - Wybranie trudniejszego momentu dla bramkarza w takim meczu, meczu o Puchar Europy, jest raczej niemożliwe. Nasza dola jest bardzo ciężka. Nie ma półśrodków i pocieszenia. Gdy coś zepsujesz, to jesteś jedynym winnym. I jedynym winnym jest obecnie Loris. Coś takiego może zniszczyć karierę i przed nim niezwykle dużo pracy nad sferą mentalną. Nad tym, aby po tych wpadkach jakoś się podnieść - zauważył.

Kariusowi warto przypomnieć, że w pięknej karierze Kahna także znajdują się momenty wstydu. I to w meczach o jeszcze większą stawkę. 48-letni dziś ekspert na pewno nie wspomina dobrze finału mistrzostw świata z 2002 roku, gdy Niemcy przegrali 0-2 z Brazylią, a z dwóch goli Ronaldo jego konto obciążał zdecydowanie ten pierwszy, gdy niezbyt umiejętnie wypuścił piłkę po lekkim i lecącym w sam środek bramki strzale Rivaldo, co pozwoliło słynnemu „Fenomeno” spokojnie i skutecznie dobić uderzenie reprezentacyjnego kolegi. Kahn tamten moment jakoś przeżył, więc prawdopodobne, że i Karius wyjdzie na prostą po koszmarze, jaki sam sobie zgotował w meczu decydującym o tegorocznym Pucharze Europy.

