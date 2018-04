Liga Mistrzów. Nikt tak pięknie nie wygrywa z Guardiolą jak Klopp

Oprócz wielu innych zalet - m.in. takiej, że zrewolucjonizował grę Manchesteru City – Pep Guardiola jest uważany za trenera należącego co najmniej do Top3 na świecie. A jednak z jednym kolegą nie może sobie poradzić. Jurgenem Kloppem.

Zdjęcie Jurgen Klopp i Pep Guardiola /AFP

Po imponującym zwycięstwie Liverpoolu nad City (3-0) Niemiec wygrał już z Katalończykiem szósty bezpośredni pojedynek. Z nikim Guardiola nie ma dotychczas tak fatalnego bilansu. I nie odnosi się to jedynie do rywalizacji, gdy obaj trenerzy prowadzą angielskie drużyny, choć i tutaj to korespondencyjne starcie jest dla Kloppa bardzo korzystne. Jako szkoleniowiec "The Reds" wygrał on już trzy spotkania ze swoim wielkim rywalem.

Tymczasem dla Guardioli to kolejny zimny prysznic. Gdy już wydawało się, że w drugim sezonie w Anglii jego praca w Manchesterze City przyniesie efekty nie tylko w Premier League, gdzie ma ogromną przewagę, ale też w Lidze Mistrzów, jego podopiecznych czeka teraz niezwykle trudne zadanie. Z tak grającym Liverpoolem jak w środę, to wręcz misja niemożliwa, choć Pep ciągle wierzy w przełamanie złej serii z Kloppem.

Przypomnijmy, że przed rokiem drużyna Guardioli poległa w Lidze Mistrzów również dość nieoczekiwanie z pięknie grającym wówczas Monaco.

RP

