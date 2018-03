Liga Mistrzów. Nowe przepisy forują bogate kluby

Bogatsi będą jeszcze bogatsi – tak w największym skrócie można podsumować finansową transformację, która czeka Ligę Mistrzów od edycji 2018/2019. Dziennik ”La Gazzetta dello Sport” dotarł do kilku interesujących szczegółów.

Zdjęcie Florentino Perez /SID

Włoski dziennik podał, że każdy klub z czterech najwyżej sklasyfikowanych lig w Europie za sam udział w fazie grupowej Champions League ma zagwarantowane 15 milionów euro. Na tym nie koniec, bo dodatkowe pieniądze będą przyznawane według specjalnych kryteriów, w tym za osiągnięcia w sezonie ligowym bądź za tzw. ”czynnik historyczny”.

Reklama

O co dokładnie chodzi? ”La Gazzetta dello Sport” podaje, że kluby, które mają długą i bogatą historię w Lidze Mistrzów mogą liczyć nawet na 30 procent wpływów więcej od tych, które wygrały swoją ligę. Tym samym, jeśli SSC Napoli wywalczy mistrzostwo Włoch i bezpośrednio awansuje do fazy grupowej, to i tak dostanie mniej pieniędzy od Interu Mediolan lub AC Milan, jeśli któryś z tych klubów uplasuje się na 4. pozycji w Serie A i udanie przejdzie kwalifikacje Champions League.

Ponadto wyliczono na przykładzie Realu Madryt, że w przypadku triumfu w edycji 2018/2019 ”Królewscy” zarobią minimum 114 milionów euro – nie uwzględniając pieniędzy ze sprzedaży praw telewizyjnych.

Samą wygraną w finale wyceniono na 19 milionów euro, udział w finale na 15 milionów, a dojście do półfinału na 12 milionów.

po