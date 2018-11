Liga Mistrzów: Olympique Lyon - TSG Hoffenheim 2-2

Podobnie, jak w pierwszym spotkaniu między tymi zespołami, w środę również nie zabrakło emocji. Choć Olympique Lyon prowadził po pierwszej połowie już 2-0, to ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Warto dodać, że od 51. minuty Hoffenheim grało w osłabieniu, a wyrównującą bramkę zdobyli w doliczonym czasie gry.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katastrofa AS Monaco, kontuzja Kamila Glika. Wideo Eurosport

Olympique Lyon sprawił jedną z największych niespodzianek w 1. kolejce Ligi Mistrzów, gdy wygrał na wyjeździe z Manchesterem City (2-1). Następnie podopieczni Bruna Genesio zremisowali z Szachtarem Donieck oraz w wyjazdowym spotkaniu z Hoffenheim, które zakończyło się wynikiem 3-3. Dlatego w środę fani zespołu z Groupama Arena również mogli spodziewać się kilku goli.

Reklama

W pierwszej połowie żadna z drużyn nie była zdecydowanie lepsza. Piłkarze Hoffenheim kilka razy zmusili do wysiłku bramkarza Anthony'ego Lopesa i na pewno nie można powiedzieć, że zasłużyli na niekorzystny wynik. Problem w tym, że futbol rządzi się swoimi prawami i tak też było tym razem. Efekt? Gospodarze mieli zdecydowanie lepiej ustawione celowniki i schodzili do szatni prowadząc 2-0.

W 19. minucie Ferland Mendy trafił w słupek, a po dwóch próbach Tanguya NDombele piłka odbijała się od obrońców, jednak dobitka Nabila Fekira z bliskiej odległości zakończyła się powodzeniem. To jego drugi gol w obecnej edycji Champions League.

Natomiast w 28. minucie bramkę zdobył NDombele. W tym przypadku goście ponownie mogli mówić o braku szczęścia. Po zespołowej akcji pomocnik Olympique oddał mocny strzał, po którym piłka odbiła się od nogi Kevina Vogta i kompletnie zmyliła bramkarza Olivera Baumanna.

Druga połowa rozpoczęła się fatalnie dla przyjezdnych. Już w 51. minucie swoją drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę za faul na Fekirze zobaczył Kasim Nuhu. Jednak jeden z najbardziej utalentowanych niemieckich szkoleniowców Julian Nagelsmann postawił wszystko na jedną kartę i wprowadził dwóch napastników – najpierw Reissa Nelsona, a później Adama Szalaia.

Zawodnicy Hoffenheim ruszyli do przodu i zdołali strzelić kontaktowego gola. Była 65. minuta, gdy Andrej Kramarić oddał precyzyjny strzał po ziemi, po którym piłka wylądowała w lewym rogu bramki Lopesa. Co więcej, chwilę później ten sam piłkarz mógł doprowadzić do wyrównania, jednak portugalski golkiper sparował futbolówkę na rzut rożny.

Do końca spotkania trwała wymiana ciosów. Bliżej trafienia do siatki byli gospodarze, a konkretnie mało widoczny Memphis Depay i rezerwowy Bertrand Traore.

Gdy wydawało się, że nic się już nie zmieni, Hoffenheim wyrównało! W 92. minucie po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Joelinton zgrał piłkę głową, a Pavel Kaderabek strzałem z bliska pokonał Lopesa!

W ostatecznym rozrachunku piłkarze Lyonu nie mogą być bardziej rozczarowani – prowadzili 2-0 i przez niemal całą drugą połowę grali w przewadze, ale nie zdołali tego wykorzystać. Remis oznacza, że Hoffenheim nadal ma szanse awansu do kolejnej rundy i traci trzy punkty do drugiego Olympique.

Liga Mistrzów: wyniki, tabele, strzelcy, terminarz

Lyon – Hoffenheim 2-2 (2-0)



Bramki: 1-0 Fekir (19.), 2-0 NDombele (28.), 2-1 Kramarić (65.), Kaderabek (90+2)

po