Liga Mistrzów. Paulo Dybala nie zagra we wtorek z Tottenhamem

Argentyńczyk Paulo Dybala nie znalazł się w kadrze Juventusu Turyn na wtorkowy mecz 1/8 Ligi Mistrzów przeciwko Tottenhamowi Hotspur. W 19-osobowej kadrze "Starej Damy" znalazł się za to polski bramkarz Wojciech Szczęsny, chociaż najprawdopodobniej zasiądzie on na ławce rezerwowych.

Argentyński snajper Juventusu pauzuje z powodu kontuzji ścięgna udowego od 6 stycznia, gdy opuścił boisko na początku drugiej połowy wygranego 1-0 meczu ligowego przeciwko Cagliari. W ostatnich dniach Dybala trenował już z kolegami z drużyny, lecz Massimiliano Allegri nie zdecydował się ostatecznie powołać go do meczowej kadry.

Brak 24-latka nie będzie jedynym osłabieniem mistrza Włoch w starciu z przedstawicielem Premier League. Z powodu kontuzji zabraknie również Kolumbijczyka Juana Cuadrado, Włocha Andrei Barzaglego i Francuza Blaise Matuidiego. W powołanej 19-osobowej kadrze zabrakło również Szwajcara Stephana Lichtsteinera. Znalazł się w niej za to 19-letni pomocnik Simone Muratore, który wciąż czeka na debiut w pierwszym zespole "Starej Damy".

W składzie Juventusu znalazł się również Wojciech Szczęsny. W fazie grupowej polski bramkarz wystąpił w jednym meczu "Starej Damy" i w wygranym 2-0 spotkaniu przeciwko Olympiakosowi Pireus zachował czyste konto. Wszystko jednak wskazuje na to, że we wtorkowy wieczór bramki Juventusu bronić będzie Gianluigi Buffon.

Kadra Juventusu na wtorkowy mecz przeciwko Tottenhamowi:

Buffon, Pinsoglio, Szczęsny, De Sciglio, Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Rugani, Pjanić, Khedira, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Muratore, Higuain, Douglas Costa, Mandzukić, Bernardeschi

Wojciech Malinowski

