Liga Mistrzów: Pełna dominacja i trzy gole Manchesteru City

Szachtar Donieck przegrał z Manchesterem City 0:3 (0:2) we wtorkowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Anglii odnieśli tym samym drugie zwycięstwo w bieżącej edycji tych rozgrywek. Objęli również prowadzenie w grupie F, gdyż dotychczasowy lider Olympique Lyon zremisował 3:3 na wyjeździe z Hoffenheim.

Porażka w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów przeciwko Olympique Lyon spowodowała, że piłkarze Manchesteru City nie mogli sobie pozwolić na kolejne potknięcia w drodze po pierwsze miejsce grupie F. We wtorkowy wieczór punktów musieli jednak szukać w Charkowie, gdzie dziesięć miesięcy temu niespodziewanie ulegli gościnnie występującemu tam Szachtarowi Donieck 1:2.

Od pierwszej minuty widać było, że podopieczni Josepa Guardioli rozpoczęli spotkanie niezwykle skoncentrowani. Na bramkę Andrija Pjatowa sunął bowiem atak za atakiem i tylko rzadko spotykanej nieskuteczności piłkarzy "The Citizens" gospodarze zawdzięczali, że przetrwali pierwsze pół godziny bez straty gola. Mylili się m.in. Gabriel Jesus i Ryiad Mahrez, a w słupek w 28. minucie trafił David Silva.

Hiszpański pomocnik bardzo często wbiegał w pole karne i w końcu w 30. minucie jego aktywność została wynagrodzona. W całej akcji gości było trochę przypadku, ale nie było go za to przy strzale Silvy, który w polu karnym świetnie złożył się do woleja i uderzył nie do obrony.

Pięć minut później Pjatow musiał wyciągać piłkę z siatki po raz drugi. Z rzutu rożnego precyzyjnie dośrodkował Kevin de Bruyne, który po raz pierwszy od czasu sierpniowej kontuzji zagrał w wyjściowym składzie, a dośrodkowanie Belga strzałem głową na gola zamienił Aymeric Laporte.

Dwubramkowe prowadzenie pozwoliło gościom zwolnić tempo po zmianie stron i pewnie kontrolować przebieg spotkania. W 70. minucie nadarzyła się jednak dobra okazja do wyprowadzenia kontrataku. Rozpoczął go Mahrez, a zakończył Bernardo Silva, który kilkadziesiąt sekund wcześniej zastąpił De Bruyne'a. Portugalczyk uderzył idealnie lewą nogą z linii pola karnego, a piłka znalazła się w bramce Szachtara po odbiciu się od słupka.

Manchester City wygrał w Charkowie 3:0 i odniósł drugie zwycięstwo w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. W rozgrywanym równocześnie meczu Olympique Lyon zremisował z kolei na wyjeździe 3:3 z Hoffenheim i dzięki temu drużyna Pepa Guardioli objęła prowadzenie w grupie F po trzech kolejkach. Szansę zdobycia kompletu punktów francuski zespół stracił w doliczonym czasie gry, gdy do remisu doprowadził Brazylijczyk Joelinton.

Szachtar Donieck - Manchester City 0:3 (0:2)

Bramki: David Silva (30), Aymeric Laporte (35), Bernardo Silva (70)

Wojciech Malinowski