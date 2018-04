Liga Mistrzów. Piłkarze AS Roma oddali hołd ofiarom z Hillsborough

Piękny gest piłkarzy Romy. Włoska drużyna, która zagra we wtorek pierwszy mecz półfinałowy Ligi Mistrzów z Liverpoolem, złożyła wieniec ku pamięci 96 kibiców „The Reds”, którzy zginęli w katastrofie na stadionie Hillsborough. Tragedia miała miejsce 29 lat temu.

To tragedii doszło 15 kwietnia 1989 roku na stadionie Hillsborough. Obiekt Sheffield Wednesday gościł półfinał Pucharu Anglii pomiędzy Liverpoolem a Nottingham. W pewnym momencie jedna z trybun się zawaliła. Zginęło 96 osób. Wszyscy byli kibicami „The Reds”. Przyczyną katastrofy była fatalna organizacja meczu i złe zachowanie policji, która nie potrafiła zapanować nad wydarzeniami To największa sportowa katastrofa do jakiej doszło w Wielkiej Brytanii. Od tej pory Liverpool nie rozgrywa meczów 15 kwietnia.

Na Anfield widnieje umieszona jest symboliczna tablica upamiętniająca tamto wydarzenia. Właśnie w tym miejscu drużyna AS Roma, która przyleciała na półfinał Ligi Mistrzów, oddała hołd ofiarom. W imieniu drużyny wieniec złożył kapitan rzymian Daniele de Rossi.

Liverpool zmierzy się z Romą we wtorek o godz. 20:45. Dzień później w drugim półfinale Bayern zagra z Realem Madryt.