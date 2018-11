Liga Mistrzów: Przełamanie i triumf Schalke 04 Gelsenkirchen

Tak dobrze piłkarze Schalke 04 Gelsenkirchen w tym sezonie jeszcze nie grali. Wicemistrzowie Niemiec pokonali Galatasaray Stambuł 2-0 w 4. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bramki dla gospodarzy zdobywali Guido Burgstaller i Mark Uth. W drugim meczu grupy C FC Porto wygrało z Lokomotiwem Moskwa 3-1.

Dotychczas nie rozpieszczali swoich kibiców. W Bundeslidze zajmują dopiero 14. miejsce, w Lidze Mistrzów zdobywają punkty, ale w kiepskim stylu. Wtorkowe starcie z Galatasaray Stambuł mogło być dla klubu z Gelsenkirchen prawdziwym przełamaniem. Schalke zagrało w końcu otwartą piłkę i w poczynaniach pod bramką rywala było od Turków konkretniejsze.

Mecz dla „Królewsko-niebieskich” lepiej ułożyć się nie mógł. W 4. minucie ciekawym prostopadłym podaniem popisał się Amine Harit, a do piłki pierwszy zgłosił się bramkarz „Galaty” Fernando Muslera. Urugwajczyk jednak kompletnie nie kontrolował swojego położenia. O mało nie wyjechał z piłką poza pole karne i ostatecznie wypuścił ją z rąk. W tym całym zamieszaniu brał udział również napastnik Schalke Guido Burgstaller, który wręcz wyszarpał Muslerze futbolówkę i skierował do opustoszałej bramki.

Galatasaray nie grał źle. Momentami to goście dyktowali warunki gry na boisku Schalke, ale razili nieskutecznością. To ekipa Schalke - czego przykładem jest pierwszy gol - robiła coś z niczego. Drugi gol był jednak prawdziwą lekcją gry z kontrataku. Całą akcję wzorowo poprowadził Mark Uth. Reprezentant Niemiec był ostatnio bardzo krytykowany za swoją nieskuteczność w Bundeslidze. W 57. minucie zachował się znakomicie. Posłał piłkę do prawej strony do Guido Burgstallera, który odegrał natychmiast odegrał ją na czternasty metr. Niemiec był sam z piłką, a pięciu obrońców Galatasaray tylko przyglądało się, pozornie kryjąc Breela Embolo. Uth pewnym technicznym strzałem podwyższył na 2-0.

W drugim meczu grupy D FC Porto wygrało u siebie z Lokomotiwem Moskwa 4-1. Na dwa spotkania przed końcem fazy grupowej Portugalczycy mają już dziesięć punktów, ekipa Schalke ma punktów osiem. Marzące o walce o drugie miejsce Galatasaray ma cztery punkty. Ostatni jest zespół Grzegorza Krychowiaka. Lokomotiw Moskwa wciąż bez punktów.

Schalke 04 Gelsenkirchen - Galatasaray Stambuł 2-0 (1-0)

Bramki: Guido Burgstaller (4), Mark Uth (57)