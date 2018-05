Liga Mistrzów. Real Madryt i Liverpool faworytami w rewanżach

Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim po porażce na własnym boisku 1-2 we wtorek zmierzy się na wyjeździe z Realem Madryt. W środowym meczu rewanżowym półfinału Ligi Mistrzów Roma Łukasza Skorupskiego po porażce 2-5 podejmie Liverpool.

Zapraszamy na relację na żywo z rewanżowego meczu 1/2 finału Ligi Mistrzów Real Madryt - Bayern Monachium!

Mistrzowie Niemiec do wtorkowego rewanżu przystępują w trudnej sytuacji. Poza tym, że przegrali u siebie 1-2, w Madrycie nie będzie mogło wystąpić kilku kluczowych graczy. Do końca sezonu wykluczeni są Arturo Vidal i Jerome Boateng. W pierwszym meczu urazu doznał natomiast Arjen Robben i nie poleciał do Madrytu.

Często przypominana jest jednak ubiegłoroczna rywalizacja obydwu zespołów. W ćwierćfinale Bayern również uległ u siebie Realowi Madryt 1-2. W rewanżu niemiecki zespół doprowadził do dogrywki, również za sprawą Lewandowskiego, który zdobył jedną z bramek. W dogrywce jednak hiszpański zespół strzelił trzy gole i ostatecznie wygrał 4-2.

- Moi koledzy w tamtym meczu walczyli w każdym starciu i o każdą piłkę. Wiemy więc, co mamy robić - powiedział Sandro Wagner, który do Bayernu przeszedł w przerwie zimowej.

Zbyt duży optymizm hiszpańskich kibiców studzi trener "Królewskich" Zinedine Zidane. Francuz przypomniał ćwierćfinałową rywalizację Realu z Juventusem w tym sezonie. W Turynie hiszpański zespół wygrał 3-0. W rewanżu zespół "Starej Damy" odrobił straty, ale w 90. minucie Cristiano Ronaldo przesądził losy awansu, wykorzystując rzut karny.

- Nie wiem, jak ważna będzie przewaga z pierwszego meczu. Pamiętamy co stało się w meczu z Juventusem oraz Bayernem w poprzednim sezonie. Aby awansować, musimy zagrać tak, jak jeszcze w tym roku nie zagraliśmy. Jesteśmy przygotowani i damy z siebie wszystko, aby dotrzeć do finału - zapowiedział Zidane.

W ligowych meczach oba zespoły odniosły zwycięstwa. Real pokonał u siebie Leganes 2-1. Natomiast Bayern wygrał przed własną publicznością z Eintrachtem Frankfurt 4-1. Trener bawarskiego zespołu Jupp Heynckes pozwolił jednak odpocząć kilku podstawowym graczom. Nie zagrali bowiem Lewandowski, James Rodriguez, Franck Ribery i Thomas Mueller.

Trudne zadanie czeka natomiast Romę, która podejmie Liverpool. W pierwszym meczu "The Reds" wygrali 5-2. Po dwie bramki strzelili Mohamed Salah i Roberto Firmino, a jedno trafienie dołożył Sadio Mane. Szanse na awans włoski zespół zachował po strzeleniu dwóch goli w końcówce meczu przez Edina Dżeko i Diego Perottiego z karnego.

Liverpool przystąpi do rewanżu bez asystenta trenera Juergena Kloppa. Bośniak Zeljko Buvac z powodów osobistych nie będzie z zespołem do końca sezonu.

Finał zostanie rozegrany 26 maja w Kijowie.

Program rewanżowych meczów półfinałowych Ligi Mistrzów (oba mecze o godz. 20.45):

wtorek, 1 maja

Real Madryt - Bayern Monachium (pierwszy mecz: 2-1)

środa, 2 maja

AS Roma - Liverpool (2-5)