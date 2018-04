Liga Mistrzów: Real Madryt - Juventus Turyn w ćwierćfinale na żywo

Real Madryt podejmuje Juventus Turyn w rewanżowym meczu ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo (z lewej) kontra Giorgio Chiellini /AFP

Zapraszamy na tekstową relację na żywo z tego meczu

Reklama

Tutaj znajdziesz relację na żywo na urządzenia mobilne

"Królewscy" po pierwszym meczu są w bardzo komfortowej sytuacji. Podopieczni Zinedine'a Zidane'a wygrali bowiem w Turynie 3-0 i tylko kataklizm mógłby im zabrać awans do półfinału. Tym bardziej, że jeszcze żadnej drużynie nie udało się odrobić takiej straty poniesionej na własnym stadionie.

Cristiano Ronaldo rozgrywa dzisiaj 150. mecz w Lidze Mistrzów, a Real walczy o ósmy półfinał z rzędu.

Juventus bardzo szybko pokazał, że będzie chciał w tym przeszkodzić. Goście objęli prowadzenie już w drugiej minucie. Douglas Costa wywalczył piłkę w środku pola, podciągnął z nią do przodu, podał na prawą stronę do Samiego Khediry, który dośrodkował w pole karne, gdzie niepilnowany Mario Mandżukić pokonał uderzeniem głową Keylora Navasa. Była 76. sekunda meczu. Real nigdy w pucharach nie stracił tak szybko gola na Santiago Bernabeu.

"Stara Dama" starała się pójść za ciosem. W siódmej minucie mogło być 2-0. Douglas Costa popędził prawą stroną, dośrodkował w pole karne, Navas odbił piłkę, a dobijającemu Gonzalo Higuainowi przeszkodził wracający Raphael Varane.

Real powoli wychodził z szoku. W 12. minucie Luka Modrić wymienił piłkę z Ronaldem, potem Chorwat podał do wbiegającego w pole karne Garetha Bale'a, którego strzał obronił Gianluigi Buffon, a dobitka Walijczyka piętą była niecelna. Chwilę później Daniel Carvajal wyprowadził piłkę z własnej połowy, podał do Ronalda, a ten zagrał na lewą stronę do Toniego Kroosa. Niemiec znalazł będącego w polu karnym Isco, ale Hiszpana powstrzymał Giorgio Chiellini.

W następnej akcji Isco strzelił nawet gola, dobijając uderzenie Ronalda, ale sędziowie uznali, że reprezentant Hiszpanii był na pozycji spalonej.

"Królewscy" tworzyli sobie okazje. Marcelo przestrzelił po rzucie wolnym Kroosa i wybiciu piłki przez Higuaina; strzał Kroosa został zablokowany, a potem Niemiec trafił w głowę swojego rodaka - Khediry; wreszcie w 35. minucie Bale kapitalnie przerzucił z prawej na lewą stronę do Ronalda, Portugalczyk jeszcze, zanim przyjął piłkę, podziękował Walijczykowi podniesionym kciukiem, a następnie zagrał do Isco, który przegrał pojedynek sam na sam z Buffonem.

Dwie minuty później było jednak 2-0 dla Juventusu. Higuain zagrał do Khediry, który podał na prawą stronę do Stephana Lichsteinera. Szwajcar pojawił się na murawie już w 17. minucie, zmieniając Mattię De Sciglio, dośrodkował w pole karne, gdzie tym razem Carvajal był blisko Mandżukicia, ale wyższy Chorwat go przeskoczył i uderzeniem głową znowu pokonał Navasa.

W doliczonym czasie Real miał szansę na bramkę, ale po dośrodkowaniu Kroosa z rzutu wolnego piłka uderzona głową przez Varane'a trafiła w poprzeczkę.

W przerwie Zinedine Zidane dokonał dwóch zmian. Lucas Vazquez zastąpił Casemiro, a Marco Asensio wszedł za Bale'a.



Losowanie par półfinałowych 13 kwietnia o godzinie 13.00 w Nyonie.

Zobacz zestaw par ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów