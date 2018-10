Liga Mistrzów. Real ograł Viktorię 2-1, ale Lopetegui i tak musi odejść

Real Madryt wygrał z Viktorią Pilzno 2-1 w trzecim spotkaniu Ligi Mistrzów grupie G. "Królewscy" długimi fragmentami przeważali, ale grali w obronie wyjątkowo lekkomyślnie, dzięki czemu rywale stworzyli kilka groźnych szans. Spotkanie z kontuzją zakończył Marcelo i nie wiadomo, czy będzie mógł wystąpić w niedzielnym El Clasico przeciwko FC Barcelona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lopetegui: Wszystko zależy od mojej ciężkiej pracy. Wideo Eurosport

Czy był to przedostatni mecz Julena Lopeteguiego na ławce trenerskiej Realu Madryt? Jeśli wierzyć hiszpańskim mediom, to trenera nic nie jest w stanie uratować. Ewentualne zwycięstwo nad FC Barcelona w niedzielnym El Clasico może raczej odwlec nieuniknioną decyzję prezydenta Florentino Pereza.

Reklama

Pobyt Lopeteguiego na Santiago Bernabeu od samego początku naznaczony był kontrowersją, a dodatkowo szkoleniowiec przychodził do pracy po Zinedine'ie Zidane'ie, który pozostawił po sobie trzy zwycięstwa w Lidze Mistrzów z rzędu. Jakby tego było mało, pierwszy raz od dziewięciu sezonów "Królewscy" przystąpili bez oddanego do Juventusu Cristiano Ronaldo.

Pomimo tych niesprzyjających okoliczności. Lopetegui zaczął zaskakująco dobrze. Pomijając porażkę z Atletico Madryt w Superpucharze Europy, Real nie przegrał później sześciu meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach, w tym tylko raz zremisował. Ale sytuacja popsuła się na przełomie września i października. Real nie wygrał pięciu kolejnych spotkań, ponosząc cztery porażki, nie strzelając w czterech meczach z rzędu nawet gola.

We wtorkowy wieczór Lopetegui prawdopodobnie powoli żegnał się więc z publicznością Santiago Bernabeu. Real pokonał Viktorią Pilzno, czego należało się spodziewać, choć gdyby los był naprawdę okrutny, to mógłby kolejny raz zadrwić z trenera, bo jego podopieczni dopuścili rywali do kilku groźnych sytuacji.

W wyjątkowo spektakularny sposób stuprocentowe okazje marnowali na początku i pod koniec pierwszej połowy odpowiednio Milan Petrzela oraz Patrik Hrosovsky. Szczególnie Hrosovsky ma czego żałować, bo mając przed sobą tylko Keylora Navasa kopnął z czterech metrów nad poprzeczką.

Ale nie zmienia to faktu, że Real momentami nie schodził z pola karnego Viktorii, a do przerwy zamiast 1-0 powinien prowadzić wyżej. Zawodziła skuteczność i nieźle bronił Ales Hruska, choć jedna jego pomyłka mogła skończyć się golem, gdyby lepiej z prezentu od bramkarza skorzystał Isco.

Prowadzenie gospodarzom dał Karim Benzema. Będący w beznadziejnej formie Francuz zdobył bramkę po strzale głową z precyzyjnego dośrodkowania Lucasa Vazqueza. Napastnik Reau stał się w ten sposób dopiero trzecim, po Lionelu Messim i Raulu Gonzalezie, zawodnikiem w historii Champions League, który strzelał gole w 14 sezonach z rzędu.

"Królewscy" dopięli swego i podwyższyli na początku drugiej połowy. Gareth Bale cudownie piętą odegrał piłkę w tempo do Marcelo, który zakończył akcję sprytną podcinką.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Realu Julen Lopetegui po porażce z CSKA w Lidze Mistrzów. Wideo © 2018 Associated Press

Viktoria koniec końców może wracać z Madrytu z lekkim niedosytem, bo zdobyła kontaktową bramkę, na co się nie zanosiło, i przy lepszej skuteczności w pierwszej części mogła sprawić niespodziankę. Hrosovsky tym razem nie zaprzepaścił wysiłku kolegów, kiedy płaskim, mierzonym strzałem z kilkunastu metrów pokonał Navasa.

Niby przy dwubramkowym prowadzeniu Realu nic złego nie mogło już spotkać, ale gości trzeba pochwalić za 12 ostatnich minut. Viktoria szukała wyrównania, podeszła wyżej do pressingu. W samej końcówce goście grali w przewadze, po tym jak kontuzji doznał Marcelo. Lopetegui wykorzystał już wszystkie zmiany i nie mógł zastąpić defensora. To kiepska informacja na koniec wieczoru z Ligą Mistrzów, bo nie wiadomo, czy Brazylijczyk będzie zdolny do gry z Barceloną w niedzielę.

W innym meczu grupy G AS Roma pokonała u siebie CSKA Moskwa 3-0.

3. kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów

Real Madryt - Viktoria Pilzno 2-1 (1-0)

1-0 Benzema (11.)

2-0 Marcelo (55.)

2-1 Hrosovsky (78.)

kip

Zdjęcie Karim Benzema (Real Madrid) / EFE