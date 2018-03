Liga Mistrzów. Real pokazał PSG różnicę między świetnymi piłkarzami i mistrzami

Wszystko, co najlepsze w jego karierze, jeszcze przed Kylianem Mbappe, lecz wobec fenomenalnego 19-latka można mieć już spore oczekiwania. Ten ich nie spełnił, gdy Paris Saint-Germain odpadało z Realem Madryt w 1/8 finału Ligi Mistrzów, czego też sam zainteresowany ma świadomość. - "Królewscy" pokazali nam, czym różnią się mistrzowie od dobrych piłkarzy - tłumaczył na łamach francuskich mediów.

Zdjęcie Champions League: PSG - Real Madrid, Kylian Mbappé /Imago

Jesienią można było odnieść wrażenie, że ten sezon będzie w końcu należał do drużyny Nassera Al-Khelaifiego. Katarczyk od kilku lat pompuje wielkie pieniądze w paryski klub i dzięki zeszłorocznemu sprowadzeniu dwóch być może najgorętszych nazwisk na piłkarskim rynku wszystkie te wydatki miały się zwrócić w postaci wygranej Ligi Mistrzów. Tak jednak absolutnie nie było. Pierwszy ze sprowadzonych do PSG zawodników, czyli Neymar, nie mógł pomóc drużynie w rewanżu z Realem, nie pozwoliła mu na to kontuzja kostki.

Drugim był Mbappe i on na tle obrońców tytułu wypadł blado. Nie strzelił gola, nie miał asysty i nie był w stanie udowodnić na boisku swojego ogromnego potencjału. Jego osoba jest dla parysko-madryckiej rywalizacji w pewnym sensie symboliczna. W PSG skompletowano grupę świetnych piłkarzy, którzy jednak nie tworzą drużyny z prawdziwego zdarzenia. A taką jest na pewno zaprawiony w europejskich bojach Real.

I na właśnie ten fakt zwracał uwagę młodziutki reprezentant "Trójkolorowych". - Mentalnie byliśmy gotowi na Real. Chcieliśmy się zaprezentować najlepiej, jak tylko potrafiliśmy. Nikt nie może nam zarzucić, że nie próbowaliśmy, że się nie staraliśmy. Ale taki jest futbol i choć mamy świetnych zawodników, to nasi rywale z Madrytu pokazali, na czym polega różnica w zespołach z wielkimi piłkarzami i zespołach z prawdziwymi mistrzami - Mbappe nie miał cienia wątpliwości.

19-latek w rozmowie z francuskimi dziennikarzami po pokonaniu 5-0 Metz w meczu ligowym bronił także swojego przełożonego, na którym opinia publiczna po odpadnięciu z Champions League nie zostawiła suchej nitki. - Przegraliśmy nie z winy Unaia Emery'ego, a całego klubu. Całego PSG. Wszystkich za ten klub odpowiadających. Przede wszystkim z winy naszej, bo to my byliśmy na murawie i my polegliśmy w obu meczach - wychowanek Monaco wykazywał się sporą jak na swój wiek dojrzałością i bił w pierś po porażkach z Realem.



