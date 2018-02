Liga Mistrzów: Real - PSG 3-1. Rabiot popłakał się po przegranej w Madrycie

Niespełna rok temu zawodnicy z Paryża przeżyli traumę w Barcelonie, gdy stracili dwie bramki w doliczonym czasie gry i odpadli z Ligi Mistrzów. We wtorek także w końcówce dali sobie strzelić dwa gole podczas meczu w Madrycie. - Zawsze zostajemy powaleni w ten sam sposób - żalił się pomocnik PSG Andrien Rabiot. Jego zespół przegrał 1-3 z Realem.

W zeszłym sezonie gracze z francuskiej stolicy w 1/8 finału spotkali się w FC Barcelona. W pierwszym meczu u siebie wygrali 4-0, a potem w rewanżu przegrali na Camp Nou 1-6. Dwa gole stracili w doliczonym czasie gry.

Teraz znów w samej końcówce rywale PSG, a więc Real dwa razy ukarali ich za roztargnienie. Bramki zdobyli Ronaldo i Marcelo. To stało się trzy minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu.

- Jestem rozczarowany - mówił Rabiot, który w pierwszej połowie dał prowadzenie gościom. - Rozpoczęliśmy ten mecz tak, jak chcieliśmy i powinniśmy. Zawsze mówimy takie same rzeczy, zawsze robimy to samo. A na koniec zawsze zostajemy sprowadzeni do parteru - dodawał 22-latek ze łzami w oczach.

W lidze francuskiej od początku sezonu PSG nie mają praktycznie konkurencji. - Wszystko fajnie i miło jest strzelać osiem goli ekipie z Dijonu. Ale w meczach takich jak ten z Realem musisz zagrać inaczej. Trzeba się wznieść na inny poziom. To jest bardzo frustrujące, kiedy wypuszczamy spotkanie z naszych rąk na sam jego koniec. Nie możemy jednak zbyt negatywnie podchodzić do tej przegranej. Wynik 2-0 na własnej murawie w Paryżu jest jak najbardziej możliwy - dodawał 22-letni Rabiot.

Rewanż na Parc des Princes 6 marca.



