Liga Mistrzów. Sevilla – Bayern Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów NA ŻYWO

Sevilla już sprawiła ogromną niespodziankę, eliminując w poprzedniej rundzie Ligi Mistrzów Manchester United, ale podopieczni Vincenzo Montelli nie zamierzają łatwo poddawać się w spotkaniu z mistrzami Niemiec. Tym bardziej, że zespół z Andaluzji awansował do "ósemki" najlepszych drużyn w Europie po raz pierwszy od... 60 lat.



Nie zmienia to faktu, że zdecydowanym faworytem dwumeczu jest Bayern. Monachijczycy spisują się znakomicie pod wodzą Juppa Heynckesa, w ostatnich 20 meczach aż 18 wygrali i tylko raz przegrali, a pokaz siły w sobotnim spotkaniu przeciwko Borussii Dortmund na szczycie Bundesligi (6-0) mógł przestraszyć każdego rywala. Do tego, w znakomitej formie jest Robert Lewandowski, autor hat tricka.

Na kogo mogą liczyć Hiszpanie? Ich podstawowym atutem jest Wissam ben Yedder, który spisuje się w ostatnich tygodniach na tyle dobrze, że Didier Deschamps wysłał mu powołanie na marcowe mecze towarzyskie. Francuz ma na koncie już 19 goli w tym sezonie.

- Nie możemy lekceważyć Sevilli. To będą dwa trudne spotkania - mówi Karl-Heinz Rummenigge, szef Bayernu. Dla niego to swoisty powrót do przeszłości. Na stadionie Sanchez-Pizjuan Rummenigge rozegrał jeden z najbardziej dramatycznych pojedynków w historii futbolu, podczas mundialu w Hiszpanii w 1982 roku, zakończony zwycięstwem Niemców z Francuzami po rzutach karnych.

