Liga Mistrzów: To nie był dobry wieczór Polaków

Kamil Glik z AS Monaco, Łukasz Piszczek z Borussii Dortmund, Piotr Zieliński z Napoli i Grzegorz Krychowiak z Lokomotiwu Moskwa - to polscy piłkarze, którzy wystąpili we wtorkowych meczach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Glik nabawił się kontuzji.

AS Monaco przegrało u siebie z FC Brugge 0-4, a Glik w dość prosty sposób dał się minąć rywalowi przy trzeciej bramce. W 75. minucie Polak po kopnięciu piłki w niegroźnej sytuacji złapał się za pachwinę, a następnie opuścił boisko.



Piszczek rozegrał cały mecz w barwach Borussii Dortmund, a jego zespół przegrał na wyjeździe z Atletico Madryt 0-2. Od pierwszej do ostatniej minuty grał też Krychowiak, ale jego Lokomotiw również musiał pogodzić się z porażką - z FC Porto na wyjeździe 1-4. W kadrze gości nie było wciąż leczącego kontuzję Macieja Rybusa.



W składzie ani na ławce rezerwowych Liverpoolu nie było trzeciego bramkarza tego zespołu Kamila Grabary. "The Reds" niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Crveną Zvezdą Belgrad 0-2.



Zieliński rozpoczął mecz z Paris Saint-Germain w Neapolu na ławce rezerwowych, a na plac gry wszedł w 71. minucie. Wówczas było już 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. Arkadiusz Milik był rezerwowym gospodarzy.



W środę swoje spotkanie rozegra m.in. Bayern Monachium, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski. Bawarczycy podejmą AEK Ateny i, jeśli wygrają, a Ajax Amsterdam pokona Benficę Lizbona, będą już pewni awansu do 1/8 finału z grupy E.



Z kolei w grupie H zaprezentuje się bramkarz Juventusu Turyn Wojciech Szczęsny. "Stara Dama" podejmie Manchester United i w razie zwycięstwa również zapewni sobie miejsce w fazie pucharowej bez względu na wynik spotkania Valencii z Young Boys Berno.



Występy Polaków we wtorkowych meczach 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów:



wtorek, 6 listopada



AS Monaco - FC Brugge 0-4

Kamil Glik (obrońca Monaco) - do 75. minuty, kontuzja



Atletico Madryt - Borussia Dortmund 2-0

Łukasz Piszczek (obrońca Borussii) - cały mecz



SSC Napoli - Paris Saint-Germain 1-1

Arkadiusz Milik (napastnik Napoli) - rezerwowy Piotr Zieliński (pomocnik Napoli) - od 71. minuty



Crvena Zvezda Belgrad - Liverpool 2-0

Kamil Grabara (bramkarz Liverpoolu) - poza kadrą



FC Porto - Lokomotiw Moskwa 4-1

Grzegorz Krychowiak (pomocnik Lokomotiwu) - cały mecz Maciej Rybus (pomocnik Lokomotiwu) - poza kadrą