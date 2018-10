Liga Mistrzów. Tottenham - FC Barcelona. Valverde obawia się Kane’a

To spotkanie zapowiada się jako jedno z najciekawszych w drugiej serii spotkań Ligi Mistrzów. Na stadionie Wembley, Tottenham zmierzy się z FC Barcelona. – Harry Kane ma dużo jakości i musimy go uciszyć – powiedział Ernesto Valverde.

Barcelona chce w Londynie w środę zanotować drugie zwycięstwo w tej edycji najbardziej prestiżowych rozgrywek na Starym Kontynencie. Dwa tygodnie temu ekipa ze stolicy Katalonii nie dała szans PSV Eindhoven. W Hiszpanii było aż 4-0.

Teraz zadanie bez wątpienia będzie zdecydowanie trudniejsze. Goście przede wszystkim będą musieli się skupić na zatrzymaniu Harry’ego Kane’a. Napastnik reprezentacji Anglii nie miał najlepszego początku sezonu, ale widać, że jego forma rośnie z meczu na mecz. W ostatniej kolejce Premier League strzelił dwa gole w starciu z Huddersfield Town.



W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Tottenham na wyjeździe przegrał 1-2 z Interem w Mediolanie.

- Wiemy, że to jest zawodnik, który sam może decydować o wyniku spotkania. Trudno porównywać nam tę sytuację do poprzedniego sezonu. Zdajemy sobie sprawę, że on ma wielką jakość. Spodziewam się, że w środę będzie chciał zaprezentować się z jak najlepszej strony, a my musimy spróbować go zatrzymać – powiedział trener Barcy Ernesto Valverde.

Pierwsze oficjalnie spotkanie obu zespołów rozpocznie się w środę o godz. 21.