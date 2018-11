Liga Mistrzów: Tottenham Hotspur wyszarpał zwycięstwo, dwa gole Harry'ego Kane'a

Co za emocje w Londynie! Tottenham w dramatycznych okolicznościach pokonał u siebie PSV Eindhoven 2-1. Oba gole dla "Spurs" strzelił kapitan Harry Kane. Gospodarze przegrywali już od 2. minuty, a szalę na swoją korzyść przechylili w samej końcówce! Dzięki temu zwycięstwu, zespół Mauricio Pochettino nadal poważnie liczy się w walce o awans z grupy B do dalszej fazy Ligi Mistrzów.

Bez m.in. Hugo Llorisa, Mousy Dembele, Erica Diera, Danny’ego Rose’a i Jana Vertonghena Tottenham podejmował mistrza Holandii. Mimo takich braków w kadrze, to zespół Mauricio Pochettino był faworytem tego starcia. Dla gospodarzy było to niezwykle ważne spotkanie. Ewentualna porażka oznaczałaby, że szanse Tottenhamu na wyjście z grupy spadłyby praktycznie do zera. Zresztą to samo można napisać holenderskiej ekipie.

Tymczasem już w 2. minucie na prowadzenie wyszło PSV. Po centrze Gastona Pereiro z rzutu rożnego najwyżej w polu karnym „Spurs” wyskoczył Luuk de Jong i ładnym strzałem głową pokonał Paulo Gazzanigę. Warto w tym miejscu przypomnieć, że De Jong ma za sobą grę w Premier League. W 2014 roku był on wypożyczony z Borussii Moenchegladbach do Newcastle United. Okazał się jednak wielkim niewypałem i w 12 meczach ligowych nie strzelił dla „Srok” ani jednego gola.

Szybko zdobyta bramka sprawiła, że Jeroena Zoeta czekały ciężkie chwile. Tottenham momentalnie rzucił się do huraganowych ataków. Na lewym skrzydle szalał Lucas Moura. Po jednym z rajdów znalazł się w dobrej sytuacji, ale najpierw jego strzał obronił Zoet, a dobitka Brazylijczyka była niecelna.

W 28. minucie gospodarze powinni wyrównać. Do strzału w polu karnym doszedł Christian Eriksen, ale trafił w dobrze ustawionego bramkarza PSV. Do odbitej futbolówki dopadł Dele Alli, lecz także jego strzał zdołał obronić Zoet.

Alli sposób na holenderskiego golkipera próbował znaleźć również w 35. minucie. Zoet bronił jak w transie.

Biała nawałnica nie zelżała po przerwie. PSV próbowało kontrować. Defensywa Tottenhamu musiała szczególnie uważać na niezwykle aktywnego Hirvinga Lozano.

Tottenham naciskał. Przewaga „Spurs” nie podlegała dyskusji. W przeciwieństwie jednak do pierwszej połowy, w drugiej części gracze Pochettino nie zagrażali już aż tak często bramce Zoeta. Mimo to, w defensywie PSV nie mogło być mowy o jakimkolwiek rozluźnieniu.

W końcu nadeszła 78. minuta. Piłkę w polu karnym zgrał do Harry’ego Kane’a Fernando Llorente, a Anglik z około 12 metrów strzelił nie do obrony. Wysiłki „Spurs” zostały nagrodzone.

Niewiele brakowało, a chwilę po wyrównaniu, gospodarze znów znaleźliby się w fatalnym położeniu. Defensywie Tottenhamu urwał się rezerwowy Donyell Malen. Oddał on groźny strzał z okolic linii pola karnego, ale dobrze ustawiony był Gazzaniga. W odpowiedzi z 11 metrów wprost w Zoeta główkował Llorente.

Patrząc na tabelę, remis nie zadowalał żadnej ze stron. Tottenham nie ustawał w atakach. W 89. minucie szczęście uśmiechnęło się do Tottenhamu. W polu karnym PSV do strzału głową doszedł Kane. Piłka po drodze odbiła się od jednego z obrońców gości, myląc Zoeta. Bramkarz rozpaczliwie próbował interweniować, ale nie dał rady. Rzucając się na murawie uderzuł głową w słupek, ale po szybkiej interwencji sztabu medycznego mógł kontynuować grę.

Wynik do ostatniego gwizdka sędziego nie uległ już zmianie. Tottenham rzutem na taśmę zdołał wyrwać komplet punktów. "Spurs" nadal liczą się w walce o wyjście z grupy B. PSV z jednym punktem zamyka tabelę.

Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven 2-1 (0-1)

Bramki: Harry Kane (78, 89) - Luuk de Jong (2)