Liga Mistrzów. Trochę Romy, trochę Liverpoolu. Riise spersonalizuje koszulkę na półfinały

Siedem sezonów spędził na Anfield, trzy na Stadio Olimpico. I Liverpool, i Romę ma więc w sercu. John Arne Riise zażartował z tego faktu na Twitterze, przyznając, że na półfinał Ligi Mistrzów, w którym zmierzą się jego dwa byłe kluby, przygotuje sobie specjalną koszulkę w barwach obu ekip.

Znany ze sporej szybkości i potężnej siły w lewej nodze boczny obrońca najlepsze lata kariery spędził w barwach „The Reds”. W czerwonej koszulce cieszył się ze zwycięstwa w finale Ligi Mistrzów w 2005 roku, natomiast dwa lata później musiał w decydującym meczu najbardziej elitarnych rozgrywek na świecie przełknąć gorycz porażki. W kolejnym roku przeniósł się do Rzymu i w klubie z Serie A przez trzy sezony też zdołał stać się zasłużoną postacią.

Pobyt w mieście Beatlesów i Wiecznym Mieście przypadł mu do gustu na tyle, że do teraz pasjonuje się tym, co spotyka oba kluby. Dlatego też żył piątkowym losowaniem półfinałów Ligi Mistrzów. Jego przebieg komentował na bieżąco na swoim koncie na Twitterze. „Przynajmniej jeden z moich klubów będzie w finale!!!” – emocjonował się tuż po wynikach losowania.

Ten komentarz nie mógł jednak równać się z kolejnym, o wiele zabawniejszym. „Muszę załatwić sobie koszulkę w połowie Romy i w połowie Liverpoolu. Numer 6 i numer 17 z tyłu” – nawiązywał do cyfr, jakie znajdywały się na jego trykotach w trakcie gry w barwach „The Reds” i „Giallorossich”.

W kolejnym, już ostatnim poście 37-latek postanowił podzielić się z fanami swoją nieprawdopodobną radością. „Jestem szalenie szczęśliwy tym, co spotkało moje kluby. Spotkają się w półfinale, jeden z nich zagra w finale. Coś niesamowitego! Odczuwam dumę. Atmosfera na obu meczach będzie nieprawdopodobna! Tam są najlepsi kibice na świecie” – komplementował sympatyków futbolu, którzy zapełniają Anfield i Stadio Olimpico.

