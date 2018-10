Liga Mistrzów. Trzech piłkarzy Napoli gotowych na PSG

Lorenzo Insigne, Faouzi Ghoulam i Alex Meret będą mogli zagrać w środowym spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris St. Germain. Natomiast na Parc des Princes na pewno zabraknie kontuzjowanego w ostatnim meczu ligowym Simone Verdiego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Krzysztof Piątek kusi największe kluby Europy. Wideo Eurosport

Insigne pauzował w spotkaniu ligowym z Udinese z powodu przemęczenia. Wcześniej zawodnik grał m.in. w meczach reprezentacji Włoch i zdaniem szkoleniowca Carlo Ancelottiego nie był w pełni sił. Jednak filigranowy skrzydłowy będzie mógł wystąpić w niezwykle ciekawie zapowiadającym się spotkaniu Ligi Mistrzów z Paris St. Germain.

Reklama

Natomiast dla Ghoulama i Mereta może to być pierwsza okazja, by pojawić się na boisku w obecnym sezonie. Pochodzący z Algierii lewy obrońca w listopadzie ubiegłego roku zerwał więzadło w kolanie, a później uszkodził rzepkę. Według włoskich mediów w końcu doszedł do siebie i będzie do dyspozycji trenera.

Z kolei kupiony z Udinese 21-letni bramkarz na jednym z treningów złamał rękę. Zdaniem lekarzy rehabilitacja zakończyła się szybciej niż przypuszczano i również może znaleźć się w kadrze meczowej na PSG.

Jednak nie wszystko wygląda idealnie. W Paryżu na pewno nie wystąpi wszechstronny Simone Verdi. 26-letni skrzydłowy w ostatnim meczu naciągnął mięsień uda i nie zagra również w kolejnym spotkaniu ligowym z AS Roma.

Po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów SSC Napoli prowadzi w Grupie C z dorobkiem 4 punktów i o jedno ”oczko” wyprzedza Liverpool i PSG. Zajmująca 4. miejsce Crvena Zvezda wywalczyła jeden punkt.

po