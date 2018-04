Liga Mistrzów. UEFA wszczęła dochodzenie w sprawie finansów PSG

UEFA wszczęła dochodzenie, mające na celu wyjaśnić, czy Paris Saint-Germain przestrzega zasady Finansowego Fair Play. Francuski klub miał bowiem zawyżać dochody sponsorskie. PSG grozi dotkliwa grzywna, bądź nawet wykluczenie z gry w europejskich pucharach.

Europejska federacja piłkarska z bliska przyjrzy się transferom Neymara (kupionego z FC Barcelona za 222 mln euro) i Kyliana Mbappe (wypożyczonego z AS Monaco, z ceną wykupu 180 mln euro).



Wstępne dochodzenie UEFA wykazało, że PSG mogło zawyżyć dochody sponsorskie nawet o 200 mln euro. Jak wynikało z raportów zewnętrznej firmy "Octagon", wynajętej przez UEFA, zabieg ten miał na celu umożliwienie przeprowadzenia tak kosztownych transferów, jak te Neymara, czy Mbappe, z obejściem Finansowego Fair Play.

Jeśli dogłębna analiza potwierdzi, że francuski klub manipulował zeznaniami z dochodów sponsorskich, PSG grozić może nawet wykluczenie z europejskich pucharów na przyszły sezon - informuje "Financial Times".



Ewentualne działania karzące PSG zostaną podjęte najpóźniej w czerwcu. UEFA musi bowiem zaczekać do końca sezonu, by włączyć do przychodów PSG nagrodę finansową za mistrzostwo Francji oraz ewentualne nowe umowy sponsorskie.

