Liga Mistrzów. Valencia CF - Juventus 0-2. Czerwona kartka CR7

Valencia CF przegrała z Juventusem Turyn 0-2 (0-1) w środowym meczu grupy H Ligi Mistrzów. Mistrzom Włoch w odniesieniu zwycięstwa nie przeszkodziła czerwona kartka pokazana Cristianowi Ronaldowi już w 29. minucie spotkania. Oba gole dla "Starej Damy" strzelił Bośniak Miralem Pjanić, a świetny mecz w zespole gości rozegrał Wojciech Szczęsny, który w doliczonym czasie gry obronił rzut karny Daniego Parejo.

Zdjęcie Cristiano Ronaldo dostał czerwoną kartkę /Getty Images

Po trzech latach przerwy piłkarze Valencii powrócili do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w europejskiej piłce. Już w pierwszym spotkaniu grupy H musieli jednak zmierzyć się z doświadczonym w bojach Juventusem i okazało się to zdecydowanie zbyt dużym wyzwaniem dla podopiecznych Marcelina Garcii Torala.

Goście z Turynu już po pierwszych 20 minutach powinni wyraźnie prowadzić. Stuprocentowe okazje zmarnowali bowiem w tym czasie Mario Mandżukić, Sami Khedira i Blaise Matuidi. Dwaj pierwsi z wymienionych piłkarzy w znakomitych sytuacjach uderzali z bliska nad poprzeczką, a francuski mistrz świata pechowo trafił w klatkę piersiową Jeisona Murillo.

W 29. minucie jedyny raz w środowym spotkaniu publiczność na Estadio Mestalla eksplodowała z radości. Było to spowodowane czerwoną kartką pokazaną Cristianowi Ronaldowi. Słynny Portugalczyk otrzymał ją po starciu w polu karnym Valencii ze wspomnianym Murillo, chociaż liczne powtórki nie do końca wyjaśniły, czy rzeczywiście ona mu się należała. Tak jednak orzekł niemiecki sędzia Felix Brych, który skonsultował się z sędzią bramkowym, ale przy braku w Lidze Mistrzów systemu VAR nie mógł wspomóc się analizą wideo.

Grając w osłabieniu piłkarze "Starej Damy" pokazali wielką klasę. Wciąż długo utrzymywali się przy piłce i czekali na błąd gospodarzy. Ten nastąpił w końcówce pierwszej połowy. W polu karnym Valencii zupełnie niepilnowany znalazł się prawy obrońca Joao Cancelo, zresztą były piłkarz "Nietoperzy", po którego strzale lewą nogą piłka odbiła się od poprzeczki. Gdy wróciła jednak do gry, to Cancelo w walce o nią uprzedził kapitana gospodarzy Daniego Parejo, który kopnął go w głowę. Sędzia Brych słusznie wskazał na 11. metr, a rzut karny pewnie wykorzystał Miralem Pjanić.

Bośniacki pomocnik również na początku drugiej połowy otrzymał szansę skutecznego wykorzystania "jedenastki". Tym razem było to efektem faulu Murillo na Leonardzie Bonuccim, a Pjanić w 51. minucie raz jeszcze uderzył poza zasięgiem rąk bramkarza Valencii Neto.

Pozostała część spotkania upłynęła pod znakiem profesorskiej gry w defensywie Juventusu. Swoją w tym zasługę miał Wojciech Szczęsny, który pewnie bronił strzały z dystansu najaktywniejszego w zespole gospodarzy Carlosa Solera. Najważniejszą interwencją polskiego bramkarza była jednak wcześniejsza parada z 38. minuty, gdy obronił oddany z bliska strzał Belga Michy'ego Batshuayia, gdy ten jedyny raz w całym spotkaniu ograł Giorgia Chielliniego.

Swój dobry występ Szczęsny udokumentował w ostatniej akcji meczu. Polak w szóstej minucie doliczonego czasu gry obronił bowiem rzut karny egzekwowany przez Parejo, który sędzia Brych podyktował za faul wprowadzonego w końcówce Daniela Ruganiego na Gabrielu Pauliście. Szczęsny wyczuł zamiary kapitana Valencii i w świetnym stylu odbił piłkę po jego strzale.

Juventus wygrał zatem w Walencji 2-0 i potwierdził, że jest głównym kandydatem z grupy H do awansu do fazy pucharowej. W kolejnym spotkaniu, najprawdopodobniej bez Cristiana Ronalda, któremu grozi trzymeczowe zawieszenie, turyńczycy zagrają na własnym stadionie z Young Boys Berno. Szwajcarski zespół w środę wyraźnie uległ Manchesterowi United 0-3, a golami dla "Czerwonych Diabłów" podzielili się Francuzi: Paul Pogba (dwa trafienia, jedno z karnego) i Anthony Martial.

Valencia - Juventus 0:2 (0:1)

Bramki: 0-1 Miralem Pjanić (karny - 45.), 0-2 Miralem Pjanić (karny - 51.).

Young Boys Berno - Manchester United 0:3 (0:2)

Bramki: 0-1 Paul Pogba (35.), 0-2 Paul Pogba (karny - 44.), 0-3 Anthony Martial (66.).

Wojciech Malinowski