Liga Mistrzów: Valencia CF znowu rozczarowała

Young Boys Berno zremisowali z Valencią 1-1 (0-1) we wtorkowym meczu grupy H piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wynik nie zadowala na pewno żadnej z drużyn, gdyż za faworyta uznawano w tym spotkaniu gości, ale to mistrzostwie Szwajcarii byli bliżsi odniesienia zwycięstwa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwa gole Lewandowskiego w Wolfsburgu. Wideo © 2018 Associated Press

Obie drużyny przystąpiły do wtorkowego spotkania z nadzieją odniesienia pierwszej wygranej w bieżącej edycji Ligi Mistrzów. Zarówno Young Boys, jak i Valencia okazały się bowiem słabsze od Juventusu w poprzednich spotkaniach, hiszpańskiej ekipie udało się za to wywieźć bezbramkowy remis z Old Trafford, z którym mistrz Szwajcarii przegrał we wrześniu 0:3. Za faworyta spotkania uznawano oczywiście gości, ale szkoleniowiec Marcelino Garcia Toral musiał zestawić wyjściową "11" bez kontuzjowanych skrzydłowych: Portugalczyka Goncalo Guedesa i Rosjanina Denisa Czeryszewa.

Reklama

Z większym impetem rozpoczęli gospodarze, którzy w rozgrywanym na sztucznej trawie spotkaniu zepchnęli Valencię do defensywy. "Nietoperze" przetrwały jednak napór i w 26. zdołały skutecznie zaatakować. Błąd w przyjęciu piłki zawodnika Young Boys w okolicach ich pola karnego wykorzystał bowiem Carlos Soler, który następnie zagrał lekko na wolne pole w kierunku ustawionego na linii z obrońcami Michy'ego Batshuayia. Belgijski napastnik uniknął spalonego, obiegł bramkarza Marco Wolfiego i trafił do pustej bramki.

Do przerwy wynik nie uległ zmianie. W 55. minucie po raz kolejny w tegorocznej Lidze Mistrzów zawiódł kapitan Valencii Dani Parejo, który spóźnił się ze wślizgiem we własnym polu karnym, co skłoniło sędziego Andrisa Treimanisa do wskazania na 11. metr. Identyczny błąd hiszpański pomocnik popełnił w przegranym 0:2 spotkaniu z Juventusem. Także teraz rywale to bezlitośnie wykorzystali, a konkretnie uczynił to Francuz Guillaume Hoarau, który pewnym strzałem doprowadził do wyrównania.

Dwie minuty później gospodarze mogli nawet prowadzić. Po szybko wyprowadzonym kontrataku bardzo groźnie w kierunku dalszego rogu uderzył Christian Fassnacht, lecz brazylijski bramkarz Valencii Neto końcami palców zdołał odbić piłkę do boku.

Jeszcze bliżej zdobycia zwycięskiej bramki piłkarze Young Boys byli w 88. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego strzał głową oddał bowiem Iworyjczyk Sekou Sanogo, lecz niezwykle szczęśliwie dla gości piłka najpierw odbiła się od słupka, a następnie wpadła w ręce ich golkipera.

Mecz zakończył się zatem remisem 1:1. Z takiego wyniku na pewno ucieszyli się piłkarze Manchesteru United, którzy od godz. 21:00 w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy H podejmą Juventus.

Young Boys Berno - Valencia CF 1-1 (0-1)

Bramki: Guillaume Hoarau (55-karny) - Michy Batshuayi (26)



Sędziował: Andris Treimanis (Łotwa).



Wojciech Malinowski