Liverpool - AS Roma. Juergen Klopp: Nie musimy rzucać w autobus przeciwnika

Piłkarze Romy są już w Liverpoolu. Przed półfinałem Ligi Mistrzów (wtorek godz. 20.45) odwiedzili miejsca upamiętniające ofiary tragedii w Hillsborough. Menedżer LFC Juergen Klopp prosi kibiców, by zachowali się równie godnie. - Nie musimy rzucać w autobus przeciwnika czym popadnie - powiedział Niemiec, mając w pamięci skandaliczne zachowanie fanów Liverpoolu, którzy pokiereszowali autokar Manchesteru City.

Kilku policjantów trafiło do szpitala, a drzwi autobusu Manchesteru City zostały zdemolowane. Trudno policzyć, ile butelek i puszek po piwie trafiło w pojazd piłkarzy "The Citizens", gdy ci zmierzali na spotkanie na Anfield Road.



„Wielkie dzięki za taką ochronę” - rzucił w kierunku ochroniarzy wściekły Pep Guardiola, menedżer City.



Nie wiadomo, czy postawa fanów Liverpoolu wpłynęła na grę „Obywateli” w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale to "The Reds" są w półfinale.

- Mecz z Romą to kolejna piękna historia. Zróbmy jeszcze raz taką atmosferę na Anfield jak na meczu z Manchesterem City. Liverpool to fantastyczny klub, piłkarska rodzina, znana z niesamowitej atmosfery, którą zna cały świat. Naprawdę, kibice nie muszą rzucać czym popadnie w autobus przeciwnika. Pokażmy im szacunek na jaki zasługują. Mamy być przeciwnikiem tylko na boisku - zaapelował do kibiców Liverpoolu menedżer Juergen Klopp.

Piłkarze Romy na kilkadziesiąt godzin przed meczem na Anfield odwiedzili szczególne miejsce na stadionie LFC. Złożyli hołd pod tablicą, gdzie wypisane są nazwiska ofiar tragedii w Hillsborough (15 kwietnia 1989 roku na Hillsborough zginęło 96 kibiców Liverpoolu w trakcie meczu Pucharu Anglii pomiędzy Liverpoolem i Nottingham Forest).

- Wszyscy na świecie wiedzą, że Rzym jest piękny. Nie każdy za to wie, że Liverpool też jest cudownym miastem. Niech wszyscy dowiedzą się znowu, że ludzie w tym mieście są świetni, duch tego klubu jest wielki. To wszystko można pokazać także 20 minut przed meczem. Wszyscy, którzy są z Liverpool FC zasługują na to, by pokazać taką twarz - dodał niemiecki szkoleniowiec.

