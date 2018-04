Liverpool FC - AS Roma w półfinale Ligi Mistrzów na żywo

Liverpool podejmuje Romę w pierwszym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Rezerwowym bramkarzem rzymian jest Łukasz Skorupski. Zapraszamy na śledzenie relacji na żywo.

Niepodważalne miejsce w składzie Romy ma bramkarz reprezentacji Brazylii Alisson Becker.

W półfinałowej rywalizacji czeka go jednak trudne zadanie, bo ofensywne trio "The Reds": Roberto Firmino, Sadio Mane i Mohamed Salah, jest w tym sezonie wyjątkowo skuteczne. Ten ostatni z dorobkiem 31 goli prowadzi w klasyfikacji strzelców Premier League i został wybrany przez Związek Zawodowy Piłkarzy (PFA) najlepszym zawodnikiem ligi angielskiej w sezonie 2017/18. Co ciekawe Egipcjanin latem ub.r. przeniósł się do Liverpoolu z Romy za 42 mln euro. Od tego czasu we wszystkich rozgrywkach zdobył 41 goli w 46 występach.

Obie drużyny zagrały ze sobą m.in. w finale Pucharu Europy w 1984 roku, który Liverpool wygrał po rzutach karnych.



Rewanż odbędzie się 2 maja na Stadionie Olimpijskim w Rzymie, a finał rozegrany zostanie 26 maja w Kijowie.