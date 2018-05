Liverpool FC. Decydujący tydzień dla ekipy Juergena Kloppa

Piłkarze Jurgena Kloppa rozpoczynają właśnie najważniejszy tydzień w sezonie. W środę zagrają rewanż w półfinale Ligi Mistrzów z AS Roma. Zawodnicy z Anfield będą bronić zaliczki z pierwszego meczu, który wygrali 5-2. Z kolei w niedzielę czeka ich ligowa bitwa na Stamford Bridge z Chelsea Londyn, która wciąż wierzy w wyprzedzenie rywali w tabeli i zakwalifikowanie się do następnej edycji Champions League.

Po wspaniałych występach w ćwierćfinałach przeciwko Manchesterowi City Liverpool przystępował do dwumeczu z rzymianami w roli minimalnego faworyta. Na swoim stadionie zaprezentował się znakomicie i osiągnął bardzo dużą zaliczkę przed starciem na Stadio Olimpico.

Jednak nie należy przedwcześnie przekreślać graczy Eusebia Di Francesca. W poprzedniej rundzie Roma dokonała niemalże cudu, odwracając losy rywalizacji z faworyzowaną FC Barcelona, którą wyrzuciła z rozgrywek. Włosi byli w pojedynkach z Hiszpanami lepsi i zasłużenie awansowali do półfinału. Później pojawiły się głosy, że Barca być może zlekceważyła przeciwnika i tym samym straciła szansę na osiągnięcie jednego z najlepszych sezonów w swojej historii.

Bez względu na tamte okoliczności trzeba pamiętać też o tym, jak blisko prowadzenia 2-0 było City w rewanżu w 1/4 finału z Liverpoolem. W pierwszej połowie Manchester wyraźnie zdominował swojego rywala. Gdyby nie błąd arbitra, "The Reds” mogliby wyjść na drugie 45 minut pełni obaw o awans.

W półfinale na Anfield trener gospodarzy wygrał taktyczną wojnę ze swoim odpowiednikiem po stronie rzymian. Di Francesco dał się wciągnąć w ulubioną grę Niemca, w jakiej jego zespół jest brutalnie skuteczny: szybkie przechodzenie z obrony do ataku i gra z kontry. Tym Liverpool rozbił AS Roma. Gdyby w ostatnich 20 minutach angielska drużyna miała nieco więcej sił, losy awansu byłyby już przesądzone. Końcowy zryw Włochów daje natomiast nadzieję na emocje podczas środowej batalii o finał.

Jednym z najbardziej zadowolonych piłkarzy w ekipie Kloppa jest Roberto Firmino, który podpisał właśnie nowy pięcioletni kontrakt. - Wykonaliśmy bardzo dobrą pracę w Europie. Wykonaliśmy również dobrą robotę w Premier League. Sezon do tej pory był bardzo dobry, ale nie możemy się teraz zatrzymać. Musimy to kontynuować, koncentrując się na naszej ciężkiej pracy, abyśmy byli bardzo szczęśliwi na końcu – powiedział Firmino w wywiadzie dla klubowej telewizji.

"The Reds” po dwóch ligowych remisach z West Bromwich Albion (2-2), a także z Stoke City (0-0) nie mogą być wciąż pewni kwalifikacji do kolejnych rozgrywek Ligi Mistrzów. Ich konkurent, Chelsea wygrała trzy ostatnie gry i zmniejszyła stratę do swoich najbliższych rywali do sześciu punktów. "The Blues” mają do rozegrania jeszcze zaległy mecz z Huddersfield Town.

Do końca zmagań w angielskiej ekstraklasie pozostały dwie kolejki. Jeśli Liverpool chce uniknąć niepotrzebnych nerwów przed ostatnią serią spotkań, to nie może niedzielnego pojedynku z ekipą z Londynu przegrać. Ewentualny remis bądź zwycięstwo w tym starciu będzie gwarancją awansu do Champions League i pozwoli graczom Jurgena Kloppa skupić się już tylko na możliwym finale LM w Kijowie.

