Liverpool FC. Steven Gerrard: Klopp wprowadził fanów w ekstazę

Legendarny pomocnik Liverpoolu Steven Gerrard jest zachwycony postawą swoich młodszych kolegów w Lidze Mistrzów. - Ten klub odrodził się dzięki Juergenowi Kloppowi. W Anglii i w Europie. To menedżer klasy światowej - mówił po meczu Gerrard, który od przyszłego sezonu ma objąć swój pierwszy dorosły zespół. Anglik będzie prowadził ekipę Rangers FC

Liverpool rozbił Romę na Anfield 5-2, ale w Rzymie przegrał 2-4. Przez większość spotkania piłkarze The Reds mogli być już myślami przy finale w Kijowie. O trofeum Ligi Mistrzów zagrają z Realem Madryt.

- Wiem co ten awans oznacza dla kibiców. Ich zachowanie w Rzymie było wspaniałe. Ten klub jest wyjątkowy i zasłużył na ten finał. Juergen Klopp wprowadził fanów w ekstazę. Tchnął energię w ten klub i ożywił go. Wprowadził filozofię, którą fani pokochali niemalże od razu. Oni tak grają tydzień w tydzień - ocenił Steven Gerrard, który już latem przeprowadzi się do Glasgow. „Gerro” zostanie szkoleniowcem Rangers FC.

Anglik wygrał Ligę Mistrzów w barwach Liverpoolu. Był jednym z bohaterów niesamowitego finału w Stambule w 2005 r., gdy Liverpool odrobił trzy gole straty z pierwszej połowy i wygrał z Milanem po serii rzutów karnych. Dwa lata później Włosi zrewanżowali się liverpoolczykom i wygrali w Atenach 2-1. The Reds czekali długie jedenaście lat na następny finał Champions League.

- Wierzę, że klub pokona Real Madryt, a to będzie początek czegoś wyjątkowego pod rządami Niemca. To szkoleniowiec klasy światowej - dodał Gerrard.

