Liverpool - Manchester City. UEFA wszczęła postępowanie przeciwko Liverpoolowi

Europejska Unia Piłkarska (UEFA) wszczęła postępowanie dyscyplinarne przeciwko Liverpoolowi w związku z wydarzeniami, do jakich doszło przed środowym ćwierćfinałem Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Kibice "The Reds" obrzucili różnymi przedmiotami autokar gości.

Liverpool pokonał u siebie Manchester City 3-0. Przed meczem, w drodze na Angfield, autokar "The Citizens" został obrzucony puszkami i co najmniej jedną butelką. Doszło do uszkodzenia pojazdu.

Liverpool już w środowy wieczór przeprosił gości z Manchesteru City.

"Bardzo przepraszamy Pepa Guardiolę, jego zawodników, asystentów i działaczy. Zachowanie grupy osób było całkowicie nie do zaakceptowania, klub będzie współpracował z policją w celu identyfikacji odpowiedzialnych za ten incydent" - napisano w oficjalnym oświadczeniu Liverpoolu.

Sprawa na zostać rozpatrzona pod koniec maja, co oznacza, że ewentualne sankcje będą obowiązywały w przyszłym sezonie.

Rewanżowe spotkanie dwóch angielskich drużyn w 1/4 finału LM odbędzie się 10 kwietnia.