Liverpool. Mohamed Salah: W starciu z City wszystko się może stać

Mohamed Salah, napastnik „The Reds” ma kapitalny sezon. Jest gwiazdą Liverpoolu i teraz tryska optymizmem przed starciem w Lidze Mistrzów. Jego drużyna w walce o półfinał spotka się z Manchesterem City. - Jest wiele świetnych drużyn w tej rywalizacji, ale każdy powinien pamiętać, że Liverpool to także wielki europejski klub - mówi Mohamed Salah.

Liverpool pięciokrotnie wygrywał Puchar Europy, ale wydaje się, że teraz będzie mu trudno to powtórzyć. Manchester City to lider ligi angielskiej i drużyna, która od początku rozgrywek prezentuje się znakomicie na wszystkich frontach. Egipskiego zawodnika to jednak nie przeraża.

- Nie wierzę, aby piłkarze City za każdym razem w tym sezonie są faworytem w każdym meczu Premier League. Wiem, że tak wszyscy mówią, ale ja się z tym nie zgadzam. Przecież my ich pokonaliśmy na początku tego roku - przypomina Salah.

- Występowanie w Lidze Mistrzów zawsze ma wpływ na inne rozgrywki, ale my nie boimy się żadnego rywala. Nieważne, kim jest. Jesteśmy teraz w ćwierćfinale walki o Puchar Europy i mamy taką samą szansę wygrać te zmagania jak każdy inny zespół. Jest wiele świetnych drużyn w tej rywalizacji, ale każdy powinien pamiętać, że Liverpool to także wielki europejski klub. W takiej rywalizacji wszystko może się wydarzyć - dodaje egipski zawodnik.

Liverpool pozostaje jedyną ekipą w Premier League, która pokonała podopiecznych Pepa Guardioli. 14 stycznia na Anfield ludzie Juergena Kloppa zwyciężyli 4-3.

W tym sezonie Salah zagrał w 41 spotkaniach „The Reds” we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 36 bramek i miał 12 asyst.



