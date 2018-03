Liverpool - Porto. James Milner: Wiem, że miło byłoby, gdybyśmy zagrali lepiej

Liverpool zagrał rewanż z Porto na zwolnionych obrotach. Zwycięstwo w Portugalii 5-0 sprawiło, że The Reds nie przemęczali się na Anfield i tylko bezbramkowo zremisowali. - Ćwierćfinał Ligi Mistrzów był nasz od dawna, bezbramkowy remis w rewanżu nie zmienia ogólnego efektu naszej pracy - powiedział po spotkaniu James Milner, pomocnik LFC.

James Milner

Goście wyciągnęli wnioski z blamażu przed własną publicznością na Dragao. Na Anfield nie dali piłkarzom Liverpoolu zbyt dużego pola do popisu. Piłkarze Juergena Kloppa stworzyli ledwie trzy lub cztery sytuacje na strzelenie gola. Iker Casillas zachował jednak czyste konto. Po raz 57. w karierze w Lidze Mistrzów

- W tym roku zdążyliśmy rozegrać już kilka lepszych meczów, to nie jest tajemnica. Ważne, że dobrze weszliśmy w mecz i nie daliśmy rywalom poczuć nawet szansy na zwycięstwo. Od początku narzuciliśmy swoje warunki. Pierwsza połowa była lepsza w naszym wykonaniu. W drugiej połowie biegaliśmy wolniej i graliśmy wolniej. W wielu sytuacjach brakowało zdecydowania - powiedział Milner w rozmowie z UEFA.com

Można zarzucać piłkarzom Kloppa, że myślami byli już przy sobotnim starciu z Manchesterem United. Hit 30. kolejki Premier League może okazać się spotkaniem o wicemistrzostwo Anglii.

- Zdaję sobie sprawę, że miło byłoby zagrać lepszy mecz, ale trzeba jasno powiedzieć, że łatwo wykonaliśmy swoje zadanie. Porto to dobry zespół. W rewanżu Portugalczycy pokazali, że mocno zależało im na dobrym wyniku. W Portugalii wykorzystaliśmy praktycznie każdą sytuację na zdobycie bramki. Na Anfield graliśmy tak, by wybić zwycięstwo z głowy przeciwnikowi. To był nasz cel - dodał wicekapitan Liverpoolu.