Liverpool - Porto. Trybuny Anfield okazały Casillasowi wielki szacunek

Rewanż w 1/8 finału Ligi Mistrzów na Anfield przeciwko Liverpoolowi mógł być ostatnim meczem w tych rozgrywkach dla bramkarza FC Porto Ikera Casillasa. 36-latek jest legendą hiszpańskiej piłki, a także byłego klubu Realu Madryt. Angielscy kibice bardzo ciepło przyjęli na stadionie jednego z najbardziej rozpoznawalnych i najlepszych bramkarzy ostatnich kilkunastu lat.

Iker Casillas

Do Casillasa należy rekord w liczbie występów w Champions League. Wtorkowy rewanż na Anfield był 171. meczem hiszpańskiego weterana w tych rozgrywkach. I najprawdopodobniej ostatnim.

W pierwszym spotkaniu Liverpool wygrał na wyjeździe 5-0, więc rewanż był tylko formalnością, która zakończyła się bezbramkowy remisem. Casillas stwierdził, że jeśli miał rozegrać swój ostatni mecz w Lidze Mistrzów, to idealnie się złożyło, że wypadło na Anfield, stadion z piękną piłkarską duszą i historią. W mediach społecznościowych gracz FC Porto podziękował fanom w podpisie do zdjęcia z obejmującym go trenerem rywali Juergenem Kloppem.

- Jeśli tak miało wyglądać pożegnaniem z Champions League, to nie był to zły wieczór z zachowaniem czystego konta na takim stadionie. Ale nikt nie wie, co przyniesie przyszłość - powiedział po meczu Casillas.

- Moim celem jest wygranie mistrzostwa z Porto, bo ta grupa piłkarzy na to zasługuje. Zobaczymy, co się wydarzy na koniec sezonu. Jeśli spojrzę w przeszłość, to mogę być dumny z tego, co wygrałem w piłce, z tego, co udało mi się osiągnąć - mówił.

- Chciałem podziękować kibicom. Sporo lat minęło mi w Champions League i to coś wspaniałego, że na takim stadionie otrzymuje się tak ciepłe przyjęcie. To nie zdarza się często - podkreślił Iker Casillas, którego dokonania są imponujące.

Chodzi m.in. o: mistrzostwo świata, dwukrotne mistrzostwo Europy, pięć tytułów mistrza Hiszpanii, trzykrotny triumf w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. Z drużyną "Królewskich" Casillas pożegnał się po 16 latach w 2015 roku i podpisał kontrakt z Porto.

- Chciałem też pogratulować Realowi, miejmy nadzieję, że uda im się dotrzeć do finału w Kijowie - powiedział wychowanek madryckiego klubu.

