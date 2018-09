Liverpool - PSG. Buffon poleciał na mecz, choć jest zawieszony

Choć Gianluigi Buffon nie będzie mógł zagrać w trzech pierwszych meczach fazy grupowej Ligi Mistrzów, to mimo wszystko poleciał z pozostałymi piłkarzami Paris St. Germain do Liverpoolu. Bramkarz jest zawieszony z powodu konfrontacji z arbitrem Michaelem Oliverem, do której doszło w trakcie meczu Realu Madryt z Juventusem podczas poprzedniej edycji Champions League.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Buffon odepchnął sędziego, teraz nie zagra. Wideo Eurosport

Trudno przypomnieć sobie równie wściekłego Buffona, co w trakcie ćwierćfinałowego spotkania Ligi Mistrzów, w którym jego Juventus grał na wyjeździe z Realem Madryt. W pierwszym meczu między tymi zespołami turyńczycy przegrali u siebie aż 0-3, ale w rewanżu zdołali doprowadzić do wyrównania. Jednak w doliczonym czasie gry sędzia Michael Oliver przyznał rywalom rzut karny, a Cristiano Ronaldo nie zmarnował okazji i ”Królewscy” awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Zdenerwowany bramkarz w ostry sposób potraktował arbitra, nie przebierał w słowach i ostatecznie został zawieszony na trzy mecze Champions League.

Reklama

Po zakończeniu sezonu golkiper przeniósł się do PSG, ale kara nadal obowiązuje. Jednak szkoleniowiec klubu z Parc des Princes Thomas Tuchel wielokrotnie podkreślał, że Buffon jest niezwykle ważną częścią zespołu nawet, gdy nie pojawia się na boisku. Teraz słowa Niemca znalazły potwierdzenie – jak informują francuskie media doświadczony bramkarz udał się z resztą zespołu do Anglii. We wtorek PSG zmierzy się na wyjeździe z Liverpoolem. Niewykluczone, że będzie to spotkanie decydujące o pierwszym miejscu w grupie C, w której są również Crvena Zvezda i SSC Napoli.

Co ciekawe rodak Buffona Marco Verratti także jest zawieszony, ale podobnie jak Dani Alves nie poleciał na mecz z ”The Reds”. Świadczy to o niezwykle mocnej pozycji Buffona oraz o tym, że Tuchel bardzo liczy się z jego zdaniem.

Odkąd Buffon dołączył do PSG wystąpił w trzech oficjalnych meczach. Tuchel nie ukrywa, że częściej będzie stawiał na 25-letniego Alphonse’a Arreolę, jednak Włoch nadal stanowi piłkarski wzór dla większości młodszych piłkarzy PSG i trener chce, by jak najczęściej przebywał z drużyną.

po