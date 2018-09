LM: Benfica - Bayern 0-2. Robert Lewandowski w dziesiątce najlepszych strzelców

Gol zdobyty w 10. minucie spotkania Bayernu Monachium z Benfiką Lizbona dał Robertowi Lewandowskiego awans do dziesiątki najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Mistrz Niemiec, po golach Polaka i Renato Sancheza, wygrał na Estadio na Luz 2-0 w meczu grupy E Ligi Mistrzów.

Kapitan reprezentacji Polski doskonale zainaugurował swoją przygodę z kolejną edycją Ligi Mistrzów. "Lewy", po wstrzeleniu piłki przez Davida Alabę, zupełnie zwiódł w polu karnym wykonującego wślizg Grimaldo i precyzyjnym strzałem trafił przy słupku.



W ten sposób napastnik Bayernu Monachium zdobył swojego 46 gola w Lidze Mistrzów w karierze, co dało mu awans do najlepszej "10" w historii Champions League (Pucharu Europy). W trykocie Bayernu Polak zdobył już 29 bramek, a jako zawodnik Borussii Dortmund dołożył do tego dorobku 17 trafień.



Lewandowski zrównał się w klasyfikacji z Filippo Inzaghim i legendarnym Eusebio, który wszystkie gole zdobył w barwach środowego rywala "Bawarczyków" - Benfiki.



Liderem klasyfikacji wszech czasów, ze 120 golami na koncie, jest Cristiano Ronaldo. Portugalczyk w starciu Juventusu z Valencią przeżył koszmar, oglądając kontrowersyjną czerwoną kartkę już w 29. minucie i w pierwszej kolejce nie powiększył swojego dorobku.



Pozycja wicelidera należy do Lionela Messiego (103 trafienia), a trzecie miejsce zajmuje emerytowany supersnajper Realu Raul Gonzalez (71 trafień).



