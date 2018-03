LM: Manchester United - Sevilla FC 1-2 w 1/8 finału

Manchester United przegrał 1-2 z Sevillą FC w drugim meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Po bezbramkowym remisie w pierwszym spotkaniu "Czerwone Diabły" odpadły z tegorocznej edycji Champions League. Bohaterem Sevilli Wissam Ben Yedder, który w ciągu sześciu minut od wejścia na boisko zdobył dwie bramki dla hiszpańskiego zespołu.

Zdjęcie Wissam Ben Yedder strzelił dwa gole i wprowadził Sevillę do ćwierćfinału Ligi Mistrzów /PAP/EPA

Kliknij, by przejść do zapisu relacji na żywo z meczu Manchester United - Sevilla FC

Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem, dlatego w nieco lepszej sytuacji przed meczem byli goście, którym każdy bramkowy remis dawał awans do ćwierćfinału. Sevilla w pierwszym meczu była bliższa wygranej, ale w bramce cudów dokonywał David de Gea.

Tym razem Jose Mourinho przyjął odmienną taktykę i zalecił swoim zawodnikom atakować od pierwszej minuty. Potwierdził to zresztą ofensywnym składem, desygnując do gry od pierwszej minuty Jesego Lingarda, Alexisa Sancheza, Marcusa Rashforda oraz Romelu Lukaku. Na ławce mecz rozpoczął za to Paul Pogba.

Już w 2. minucie dobrą akcję przeprowadzili Lukaku z Lingardem, którą ten drugi zakończył mocnym, ale niecelnym strzałem z osiemnastu metrów. Chwilę później z rzutu wolnego szczęścia szukał Rashford, ale bez powodzenia.

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Częściej strzały oddawała Sevilla, ale zazwyczaj były to próby sprzed pola karnego i aż siedem z nich okazało się niecelnych. Aktywny był zwłaszcza Joaquin Correa, z którym problemy miał Antonio Valencia.

United przed przerwą stworzyło sobie jeszcze jedną sytuację, po której z ostrego kąta uderzał Marouane Fellaini. Dobrze interweniował jednak Sergio Rico.

Sevilla groźnie zaatakowała tuż po przerwie, gdy Correa "przełożył" sobie Rashforda i zbierał się do oddania strzału. Kapitalnym wślizgiem Eric Bailly w ostatniej chwili wybił mu piłkę. Strzału próbował jeszcze Franco Vazquez, ale uderzył niecelnie.

Momentalnie dobrą akcją odpowiedział Lingard, którego strzał z najwyższym trudem obronił Rico.

Widząc, że na Old Trafford kroi się dogrywka, Moruinho szukał sposobu na przechylenie szali na swoją stronę. Po godzinie gry za Fellainiego na boisku pojawił się Pogba.

To jednak nie "The Special One", a Vicenzo Montella miał trenerskiego "nosa" do zmian. Wissam Ben Yedder wszedł na boisko w 72. minucie za Luisa Muriela, a już 120 sekund później utonął w ramionach kolegów, po zdobyciu bramki! Napastnik wykorzystał dobre podanie w pole karne i płaskim strzałem tuż przy słupku pokonał golkipera "Czerwonych Diabłów"!

Cztery minuty później Sevilla miała rzut rożny. Po dośrodkowaniu Young przegrał walkę o pozycję z Ben Yedderem, a Francuz strzałem głową ponownie skierował piłkę do bramki! Bliski skutecznej interwencji był de Gea, ale sędzia słusznie uznał, że piłka przekroczyła linię bramkową całym obwodem. 0-2! Konsternacja na Old Trafford, szalona radość Hiszpanów.

Manchester potrzebował trzech bramek, by awansować, ale nie złożył broni. W 84. minucie gola na 1-2 po rzucie rożnym potężnym strzałem lewą nogą zdobył Romelu Lukaku.

To było jednak wszystko na co było tego dnia stać "Czerwone Diabły", które pożegnały się z Ligą Mistrzów. Sevilla w ćwierćfinale!

Wojciech Górski



Manchester United - Sevilla FC 1-2 (0-0)



Bramka: 0-1 Ben Yedder (74.), 0-2 Ben Yedder (78.), 1-2 Lukaku (84.)

Wynik dwumeczu: 1-2 Awans: Sevilla FC



