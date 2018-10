LM. Napoli - Liverpool 1-0. Klopp nie owija w bawełnę po porażce

To był słaby występ podopiecznych niemieckiego menedżera. Prowadzony przez Juergena Kloppa Liverpool zasłużenie przegrał 0-1 na wyjeździe z Napoli. Niemiec po spotkaniu drugiej kolejki Ligi Mistrzów nie szczędził zespołowi krytycznych uwag.

Angielska ekipa przystąpiła do tego spotkania w dobrych humorach. Na inaugurację sezonu w LM gracze "The Reds" pokonali na własnej murawie niezwykle mocne PSG 3-2. Teraz we Włoszech zmierzyli się z Napoli, które na starcie tych rozgrywek zremisowało bezbramkowo z Crveną Zvezdą w Belgradzie.

Liverpool w całym spotkaniu prezentował się naprawdę słabo. Ekipa z Premier League mogła jednak zremisować, ale nieszczęśliwie dla niej straciła gola w 90. minucie. Neapol uradował Lorenzo Insignie.

To oznacza, że ludzie Kloppa nie wygrali żadnego z ostatnich trzech spotkań.

- Mieliśmy nasze momenty, ale zbyt wiele razy formacje nie były odpowiednio ustawione, a zawodnicy znajdowali się w złym miejscu na murawie. Tak naprawdę przez to nic nie mogliśmy zrobić w środku boiska. Powinniśmy w takiej sytuacji zachować spokój, ale będąc przy piłce, reagowaliśmy zbyt gorączkowo – powiedział Juergen Klopp.

- Kilka dobrych chwil to zbyt mało. Bezbramkowy wynik na wyjeździe nie jest zły, ale popełniliśmy błąd i straciliśmy gola, który kosztował nas trzy punkty. Po raz drugi w tym sezonie rywale zdobyli bramkę w taki właśnie sposób – dodał niemiecki szkoleniowiec.

Liverpool po dwóch kolejkach zajmuje drugie miejsce. Prowadzi Napoli z dorobkiem czterech punktów.

