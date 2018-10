LM: PSG - Crvena Zvezda Belgrad 6-1. Genialny Neymar

Paris Saint-Germain pokonał Crvenę Zvezdę Belgrad 6-1 (4-0) w środowym meczu grupy C Ligi Mistrzów. Gwiazdą spotkania był bezsprzecznie Brazylijczyk Neymar, który trzykrotnie pokonał bramkarza rywali, w tym dwukrotnie uczynił to po wspaniałych strzałach z rzutów wolnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar chce opuścić PSG? Wideo Eurosport

Dosyć niespodziewanie do drugiej serii spotkań w grupie C to piłkarze Crveny Zvezdy Belgrad przystąpili z wyższej pozycji w tabeli. Serbski zespół przed dwoma tygodniami niespodziewanie zremisował bowiem 0-0 na własnym stadionie z Napoli, a PSG przegrało 2-3 na Anfield Road z Liverpoolem.

Reklama

Środowe spotkanie miało być okazją dla paryskich gwiazd na wysłanie rywali do domu z bagażem kilku goli. Tak też się stało. Goście jedynie w pierwszym kwadransie w miarę skutecznie zatrzymywali ataki PSG, chociaż zmarnowana szansa przez Kyliana Mbappego w 15. minucie była dla nich poważnym ostrzeżeniem.

Pięć minut później sprawy w swoje ręce wziął Neymar. Brazylijczyk, często faulowany przez rywali, po kolejnym przewinieniu sam ustawił sobie piłkę na 25. metrze, po czym precyzyjnym strzałem z rzutu wolnego dał prowadzenie gospodarzom.

Nie minęło 120 sekund, a Neymar po raz drugi wzniósł ręce w geście triumfu. Tym razem Brazylijczyk świetnie wymienił piłkę z Mbappem, po czym strzałem z woleja umieścił piłkę pod poprzeczką bramki gości.

Przed przerwą paryżanie jeszcze dwukrotnie pokonali golkipera Crvenej Zvezdy. Najpierw w 37. minucie uczynił to Edinson Cavani, który w polu karnym wypracował sobie pozycję do strzału i uderzona przez niego piłka lewą nogą znalazła, po rykoszecie, drogę do siatki. Z kolei pięć minut później idealne zagranie w "szesnastkę" Thomasa Meuniera na gola zamienił Angel di Maria.

Początek drugiej połowy należał do bramkarza Milana Borjana, który w przeszłości występował w Koronie Kielce. W ciągu pierwszych pięciu minut Kanadyjczyk popisał się bowiem trzema świetnymi interwencjami. Dwukrotnie obronił strzały szukającego swojego gola Mbappego, a raz złapał piłkę po uderzeniu Neymara.

Pomimo prowadzenia 4-0 paryżanie cały czas dążyli do strzelenia kolejnych goli. Szczególnie aktywny był Mbappe, który w 70. minucie zdołał w końcu wpisać się na listę strzelców. Piłkę wyłożył mu w polu karnym Juan Bernat, ale trafienia Francuza nie byłoby bez wcześniejszego podania Neymara, który wspaniale zagrał nad obrońcami do wbiegającego w "szesnastkę" kolegi.

W 74. minucie swój moment radości mieli za to piłkarze gości, a także kilkutysięczna grupa kibiców z Belgradu. Ich ulubieńcom udało się bowiem wymienić szybko kilka podań, a po zagraniu w tempo Holendra Lorenza Ebicilio Niemiec Marko Marin efektownym strzałem pod poprzeczkę zdobył honorowego gola dla Crvenej Zvezdy.

Ostatnie słowo należało jednak do Neymara. W 81. minucie Brazylijczyk po raz kolejny został sfaulowany na 25. metrze i raz jeszcze fantastycznym strzałem z rzutu wolnego nie dał szans Borjanowi. Kanadyjski bramkarz nawet nie próbował interweniować, a wyjmując piłkę z siatki tylko uśmiechał się z podziwem dla strzelca gola.

W innym środowym spotkaniu grupy C Napoli o godz. 21:00 podejmie Liverpool.

Paris Saint-Germain - Crvena Zvezda Belgrad 6-1 (4-0)

Bramki: 1-0 Neymar (20.), 2-0 Neymar (22.), 3-0 Edinson Cavani (37.), 4-0 Angel di Maria (42.), 5-0 Kylian Mbappe (70.), 5-1 Marko Marin (74.), 6-1 Neymar (81.).

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę grupy C Ligi Mistrzów

Zdjęcie Neymar / Getty Images

Wojciech Malinowski