LM. Real - Bayern 2-2. Alaba: Zasłużyliśmy na grę w finale

Ogromny smutek towarzyszył piłkarzom Bayernu Monachium po ostatnim gwizdku w Madrycie, gdzie w drugim półfinale Ligi Mistrzów zremisowali z Realem 2-2 i odpali z rozgrywek. – Zagraliśmy naprawdę dobrze, ale zostaliśmy wyeliminowani. To boli – powiedział gracz Bawarczyków David Alaba.

Indywidualne błędy w obu meczach zadecydowały o awansie. W Monachium fatalnie zachował się Rafinha, który zamiast do kolegi, zagrał do piłkarzy Realu, a ci strzelili gola na 2-1. Tak też zakończyło się spotkanie. We wtorek z kolei bramkarz Bawarczyków Sven Ulreich pościł piłkę pod nogą, a Karim Benzema wykorzystał tę fatalną pomyłkę. Bayern zdołał doprowadzić do remisu 2-2, ale to nie wystarczyło do awans.

- Jesteśmy smutni, bo zagraliśmy świetne zawody. Niestety, ale błędy nas wykończyły. Na tym etapie nie można dawać prezentów – powiedział David Alaba.

- Zasłużyliśmy na występ w finale. Nie mam co do tego wątpliwości, dlatego jest tam tym bardziej przykro. Nienawidzę odpadać w takich okolicznościach – dodał.

Bayern nie zagra więc o tytuł 26 maja. Rywala dla Realu wyłoni drugi środowym półfinał, w którym Roma podejmie Liverpool (godz. 20:45). Anglicy mają znakomitą zaliczkę po pierwszym meczu, gdyż tydzień temu wygrali pewnie 5-2.