LM. Real - Bayern 2-2. James nie ma pretensji do bramkarza Bayernu

Dla Jamesa Rodrigueza wtorkowy wieczór na Santiago Bernabeu był bardzo ważny. Kolumbijski piłkarz cały czas jest zawodnikiem Realu Madryt, ale ten sezon spędza na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. 26-latek w drugim półfinałowym spotkaniu Ligi Mistrzów strzelił gola. - Dziękuję kibicom za to, jak zareagowali na tę bramkę - powiedział.

Rodríguez trafił na Santiago Bernabeu w 2014 roku z AS Monaco. Przed poprzednim sezonem został wypożyczony do Bayernu. Z monachijskim klubem będzie związany do 30 czerwca 2019 roku. Niemcy mają możliwość pierwokupu zawodnika.

We wtorek Kolumbijczyk zagrał przeciwko zespołowi, w którym spędził już trzy sezony. W drugiej połowie strzelił gola, ale nie celebrował go mocno. Kibice docenili jego zachowanie brawami. Potem, gdy schodził z boiska także pojawiły się oklaski.

- Chciałbym bardzo podziękować kibicom na stadionie za rekcje po golu i gdy schodziłem z murawy. Było mi miło. To znaczy, że ludzie mnie tutaj dobrze wspominają. Byłem w Madrycie przez trzy lata i byłem niezwykle szczęśliwy - powiedział Rodríguez.

W drugiej połowie fatalny błąd popełnił golkiper Bayernu Sven Ulreich. Szansę od razu wykorzystał Karim Benzema i Real prowadził 2-1.

- W tym sezonie wielokrotnie ratował nas w trudnych sytuacjach i nie możemy mieć do niego pretensji za to, co się stało we wtorek. W tych dwóch meczach z Realem popełniliśmy kilka poważnych błędów. Tak naprawdę nie byliśmy daleko od finału. Skoro "Królewscy" awansowali, to oznacza, ze byli lepszym zespołem – dodał kolumbijski zawodnik.

Ostatecznie spotkanie na Santiago Bernabeu zakończyło się wynikiem 2-2. W pierwszym starciu w Bayernie Real wygrała 2-1.